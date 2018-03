Apuntes sobre padres primerizos

1

La cuarta serie de producción propia de Movistar + es una comedia de seis episodios creada por Berto Romero y escrita por Rafel Barceló, Enric Pardo y el propio Berto, que explora el hecho de ser padres primerizos en el mundo de hoy. Y ese ‘hoy’ es relevante porque esta ficción serial, que asume su matriz televisiva (no estamos aquí ante una serie de valores de producción cinematográfica, ni tampoco, claro, en su lenguaje), planea por cuestiones y problemas que siempre han estado ahí, como las diferencias con los suegros o el hecho que todo dios opine sobre el recién nacido, pero a la vez vierte cuestiones y problemas de la sociedad actual que no estaban antes, o que no estaban tan presentes: la dificultad para conciliar trabajo y paternidad-maternidad cuando los dos trabajan, la crianza del bebé, la decisión de dar el pecho o el biberón al recién nacido y hasta cuándo, los modelos de educación, la sobreprotección, la falta de sueño, el sexo, las decisiones que siguen tomando las mujeres frente al ¿pragmatismo o miedo del hombre?, porque quizá en el miedo del hombre y en las decisiones de las mujeres se encuentre uno de los puntos fuertes de la serie.

2

'Mira lo que has hecho’ se sustenta en tres aspectos: A) en una estructura ponderada que comienza con una vida y termina con la semilla de otra y una muerte en un viaje que empieza abiertamente en tono cómico para ir poco a poco introduciendo situaciones más dramáticas; B) en unos guiones perspicaces que juegan con diálogos y silencios a partir de los miedos y dificultades que conlleva hoy en día ser padres, pero que quizá no siempre encuentra su traslación a las imágenes que Carlos Therón, el director de todos los episodios, pone en escena; C) el indudable carisma de Eva Ugarte, que se apodera de la función con una naturalidad contagiosa.

3

Berto Romero juega a ser él mismo, pero obviamente deformando lo autobiográfico en pos de la ficción, mientras Sandra (Eva Ugarte) es una anestesista que en principio poco tiene en común con él. Ambos se conocen en una de las actuaciones de Berto, retratado en un flashback que se adecua a la comedia romántica, género del que toma prestado muchas cosas. De hecho, a nivel estructural la serie sigue el ciclo vital hasta en esos momentos de recuerdos y lo hace de un modo acertado. Como ha señalado la experta Concepción Cascajosa, «Los protagonistas Berto y Sandra se enfrentan a los tradicionales ritos de pasaje de la paternidad (el bautizo, la guardería, el coito fallido, la búsqueda de niñera, las crisis médicas…) buscando tanto el sueño perdido como el hurtado deseo sexual, ese mismo que les ha colocado en su situación actual y que -para qué nos vamos a engañar- les puede llevar a encontrarse con otro bebé en camino».

4

Si bien ‘Mira lo que has hecho’ parte de situaciones realistas, estas rápidamente derivan hacia el extremo, como cuando el protagonista se queda dormido. A veces llega a lo paródico-crítico: la lucha de youtubers. Desde el inicio, juega con escenas que se han convertido en clichés mismos (la escena del parto) para sacar de ellos una extrañeza que en ocasiones consiguen y otras no. Y aquí está uno de los elementos que no terminan de funcionar siempre de modo eficaz en la teleserie, el tono y ritmo interno de algunas secuencias, esto es, su traslación a imágenes a través de una puesta en escena en ocasiones demasiado plana, a la que le falta contrastes.

5

El responsable de la dirección de los seis episodios, cuya duración oscila de los veinte a los veinticinco minutos, es Carlos Therón, autor de comedias como ‘Impávido’, ‘Fuga de cerebros 2’ y ‘Es por tu bien’ y de series como ‘El chiringuito de Pepe’, ‘El barco’ y ‘Olmos y Robles’. Therón combina los silencios y los diálogos por medio de un humor orgánico con las escenas. Sin embargo, si acierta en el tono y ritmo de esos silencios, en mantener el plano y su prolongación como seña de identidad y diferenciador de las mayorías de comedias españolas en las que no paran de hablar, porque potencia ese nivel de extrañeza de los propios personajes frente a lo que les acontece, en cambio en las secuencias dialogadas la fuerza de arrastre, es decir, su tono y ritmo no siempre funciona con la misma organicidad, en ocasiones por mostrar más de la cuenta y en otras justo por lo contrario. Como si todo estuviera dirigido con la misma marcha, cuando quizá en momentos se reclamase otra distinta.

Los protagonistas, en el rodaje. / SUR

6

Esto no quiere decir que ‘Mira lo que has hecho’ desmerezca, porque saca la sonrisa y plantea temas de hoy mismo, apuntando cosas relevantes y en cierto modo exponiendo el empleo liberador del humor y el arte en una sociedad cada vez con más prejuicios. No obstante, lo que sí se le puede reclamar son más variaciones a una puesta en escena que se antoja algo encorsetada. Variaciones sobre esa extrañeza que se intuye en el guion y que han practicado en sus películas Javi Ruiz Caldera, Paco León o los autores de ‘Vergüenza’, Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany, la primera comedia que Movistar estrenó. Se intuye, uno pondría la mano en el fuego, que ‘Mira lo que has hecho’ tendrá segunda temporada, lo que se agradece, porque a pesar de lo expuesto se trata de una propuesta estimulante que aborda asuntos maduros con ironía.

‘The Looming Tower’ revisa los momentos previos al 11-S

Amazon Prime Video. El 9 de marzo llega ‘The Looming Tower’, serie de diez episodios producida por HULU y protagonizada por Jeff Daniels, Alec Baldwin y Peter Sarsgaard, basada en el libro homónimo de Lawrence Wright que obtuvo el Premio Pulitzer en el año 2006. La serie documenta la amenaza de Osama Bin Laden a finales de los noventa y como el enfrentamiento que existía entre el FBI y la CIA pudo desencadenar los acontecimientos del 11-S. Se trata de una serie ambiciosa, rodada en varios lugares del mundo. Las primeras críticas en Estados Unidos han sido positivas, dejando entrever que será el segundo gran éxito de Hulu después de ‘The Handmaid’s Tale’ y probablemente aspirará a futuros premios.

Los creadores de ‘Saturday Night Lights’ vuelven con ‘Rise’

Movistar Series. El 14 de marzo, un día después de su estreno en Estados Unidos, se estrena en España ‘Rise’, creada por Jason Katims y Jeffrey Seller y que está basada en el libro de Michael Sokolove, ‘Drama High’. Este teleserie de la NBC cuenta la historia de Lou Mazzuchelli, interpretado por Josh Radnor (conocido por ser el protagonista de ‘Cómo conocí a vuestra madre’), un profesor de teatro que tras una crisis se encarga del departamento de teatro de la escuela por el que nadie se interesa. A raíz de su llegada y con métodos poco convencionales, los alumnos y la gente del pueblo empezará a acercarse al teatro. Los productores son los mismos que hicieron la estupenda serie deportiva ‘Friday Night Lights’.