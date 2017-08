Apple se fija en las series Britney Spears con el conductor de 'Carpool karaoke', James Corden. :: r. c. El gigante tecnológico destina un presupuesto de 1.000 millones de dólares para producir programas de televisión JAVIER GUILLENEA Sábado, 19 agosto 2017, 00:16

Las series de televisión son un negocio boyante que cada vez cuenta con más pretendientes. Todos quieren obtener una porción de una tarta que no ha hecho sino crecer con el paso de los años tanto en cantidad como en calidad. Ahora le toca el turno al gigante tecnológico Apple, que ha fijado un presupuesto de mil millones de dólares para jugar en la liga multimedia liderada por los gigantes Netflix y HBO. Con este dinero, la compañía de la manzana se plantea crear hasta diez series del nivel de 'Juego de tronos' o 'House of cards' en busca de un éxito que le permita afianzarse en una batalla en la que no hay piedad para los perdedores.

Los primeros intentos de Apple en el campo del contenido audiovisual no han logrado resultados demasiado esperanzadores. 'Planet of the apps', un concurso de talentos musicales, y el más imaginativo 'Carpool karaoke', en el que el presentador James Corden sube en un coche con un artista para cantar con él mientras conduce, no han tenido el éxito esperado, lo que no ha disuadido a la compañía liderada por Tim Cook de realizar un nuevo asalto al olimpo de las series.

Los encargados de lograr este objetivo serán Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, dos altos ejecutivos de televisión que han sido responsables de éxitos de Sony Pictures como 'Breaking bad'. Junto a ellos trabajará Matt Cherniss, exjefe del canal WGN América, por cuyas manos han pasado series como 'Salem' o 'Manhattan'. Los mil millones con los que contarán no son muchos si se compara con los presupuestos de sus máximos rivales en el negocio audiovisual. HBO dedicó el año pasado 2.000 millones de dólares a producir sus propios contenidos mientras que Netflix invirtió 6.000 millones.

Hasta el momento, el negocio televisivo de Apple está basado fundamentalmente en el alquiler y venta de vídeos a través de iTunes. El año pasado esta plataforma generó algo más de 4.000 millones de dólares en ganancias, aunque el porcentaje de audiencia del mercado de venta y alquiler de películas cayó por debajo del 35% respecto al 50% que tenía en 2012. La compañía ofrece también el dispositivo Apple TV, que permite acceder a través del televisor a algunos canales y aplicaciones de Netflix y HBO, entre muchos otros.

Estrategia

El nuevo negocio audiovisual de la empresa fundada por Steve Jobs estará basado en el 'streaming', al igual que los de Netflix y Amazon, otro gigante que pugna por hacerse un hueco en el mercado. Al parecer, Apple no aspira a enfrentarse directamente con estas dos compañías, que cuentan con un amplio catálogo de películas y series a través de internet. Según el periódico 'The Wall Street journal', su ingreso en el terreno audiovisual forma parte de una estrategia para ampliar los contenidos de Apple Music y ganar la batalla que mantiene con Spotify.

Si los mil millones de dólares que Apple ha destinado a esta aventura audiovisual no superan a los de sus competidores, no sucede lo mismo con el dinero en efectivo con el que cuenta. Sus reservas de más de 261.000 millones de dólares y una facturación de 215.000 millones superan a las del resto de las compañías. Si sufre una derrota en esta batalla será por falta de audiencia o de calidad. No por dinero.