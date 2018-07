Antonio Banderas, candidato al Emmy por 'Genius: Picasso' Penelope Cruz también competirá por la estatuilla a mejor actriz, según ha anunciado la Academia de la Televisión de Estados Unidos | La serie 'Juego de tronos' parte como favorita con 22 candidaturas, junto 'El cuento de la criada' FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 12 julio 2018, 18:34

Se metió en la piel y el alma de Picasso. Decía que lo tenía que hacer bien porque, en caso contrario, «no puedo volver a Málaga». Y no solo lo ha hecho bien para los propios, sino también para los foráneos. Antonio Banderas ha sido nominado a los premios Emmy por su papel en 'Genius: Picasso', la serie que aborda la biografía del pintor malagueño. La serie 'Juego de tronos' parte como favorita con 22 candidaturas, junto 'El cuento de la criada'

Se metió en la piel y el alma de Picasso. Decía que lo tenía que hacer bien porque, en caso contrario, «no puedo volver a Málaga». Y no solo lo ha hecho bien para los propios, sino también para los foráneos. Antonio Banderas ha sido nominado a mejor actor en los premios Emmy por su papel en 'Genius: Picasso', la serie que aborda la biografía del pintor malagueño. No será el único español en la gala del próximo 17 de septiembre, ya que la Academia de la Televisión de Estados Unidos también ha elegido a la actriz Penélope Cruz por su personaje de reparto en 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace'. La serie 'Juego de tronos' parte como favorita en estos galardones con 22 candidaturas, junto 'El cuento de la criada'.

Galería. Fotogramas de la serie Genius.

En la categoría de mejor actor de una miniserie, Banderas se medirá a Benedict Cumberbatch ('Patrick Melrose'), Jeff Daniels ('The Looming Tower'), John Legend ('Jesus Christ Superstar'), Jesse Plemons ('Black Mirror') y al que ya apuntan como el favorito, Darren Criss, por 'El asesinato de Gianni Versace'. No es la primera candidatura del malagueño a estos galardones de la Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión de EE UU, ya que fue nominado en 2004 por su papel estelar en el telefilme 'And Starring Pancho Villa as Himself'.

La producción de National Geographic, 'Genius: Picasso', que se rodó en parte en Málaga el pasado mes de noviembre, ha sido además seleccionada en la categoría de mejor miniserie, junto a 'El asesinato de Gianni Versace', 'Godleess', 'Patrick Melrose' y 'El Alienista'.

En cuanto a las categorías principales, 'Juego de Tronos' se medirá como mejor serie dramática a 'El cuento de la criada', 'The Crown', 'The Americans', 'Stranger Things', 'This is Us' y 'Westworld'. Por su parte, en el apartado de comedia han sido nominadas 'Atlanta', 'Barry', 'Black-ish', 'Glow', 'El show de Larry Smith', 'La maravillosa Señora Maisel', 'Silicon Valley' y' The Unbreakable Kimmy Schmidt'.