Antena 3 sustituye a Julian Iantzi por el cine y acierta con el cambio Escena de 'Juntos y revueltos'. Los triunfadores y perdedores del día en el enfrentamiento entre cadenas y programas MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 25 julio 2017, 09:42

SUBEN

-‘Juntos y Revueltos’: El cambio al miércoles de ‘Contigo al fin del mundo’, el ‘date show’ que presenta Julian Iantzi, y su sustitución por el cine le vino bien a Antena 3. La película ‘Juntos y Revueltos’, con Adam Sandler y Drew Barrymore al frente del reparto, lideró anoche el horario de máxima audiencia con el 16,4% de ‘share’ y 1.954.000 espectadores, más del doble que lo promediado siete días antes en la misma franja (7,3%).

-‘Viaje al centro de la tele’: El programa nostálgico que cuenta con la narración de Santiago Segura ha vuelto con fuerza a TVE. Ayer, antes del ‘prime time’, reunió a 1.687.000 y el 12,3% de la cuota de pantalla.

-‘Sálvame: Naranja’: La segunda parte diaria de ‘Sálvame’ se convirtió ayer en lo más visto de la tarde. El magacine rosa de Telecinco promedió un 19,8% de ‘share’ y 1.898.000 espectadores.

BAJAN

-‘All you need is love… O no’: El programa que conduce Risto Mejide en el ‘prime time’ de Telecinco toca fondo con un 9,7% de ‘share’ y 1.163.000 espectadores, una décima menos que el lunes anterior. Pese a todo, con las audiencias a la baja, fue la segunda opción de la noche.

-‘El Intermedio: Summer Time’: De entre todas las reposiciones que las cadenas han preparado para rellenar su programación durante el verano, las de ‘El Intermedio’ son las que más se han resentido en La Sexta. Ayer, la edición ‘Summer Time’ del formato que presenta el Gran Wyoming, bajaron a un escueto 5,6% de cuota de pantalla con 713.000 espectadores.