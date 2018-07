TVE adquiere los derechos de una serie ambientada en una oscura Costa del Sol El actor Salvar Reina apoya el proyecto. / Daniel Pérez. EFE La televisión pública selecciona para su desarrollo el proyecto de Daniel Corpas 'Malaka', un 'thriller' que se une a 'Toy Boy' (Antena 3) y 'Brigada Costa del Sol' (Telecinco) FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 4 julio 2018, 00:28

Se nota que es guionista porque lo primero que cuenta es que no le daban un premio desde 7º de EGB. Han pasado más de dos décadas desde entonces. Mucho tiempo, aunque visto desde ahora, la espera ha valido la pena. Porque el premio es de los gordos. Y llega después de pasar un riguroso examen. La última prueba fue ante el jurado de los Pitching Awards, que se celebraron hace unos días en Santiago de Compostela dentro de la programación del festival televisivo Conecta Fiction. Allí llegó el guionista Daniel Corpas con un proyecto titulado 'Malaka', una serie ambientada en la cara más oscura y menos amable de la Costa del Sol. Su candidatura fue apoyada in situ por el actor Salva Reina, que se encargó de la exposición del argumento junto a Corpas. Y no lo debieron hacer nada mal, ya que 'Malaka' se llevó el premio de Fundación SGAE, que supone la adquisición por parte de TVE de los derechos de esta serie para su desarrollo.

La serie Título 'Malaka'. Creador Daniel Corpas Hansen, nacido en Copenague, aunque criado en la Costa del Sol. Además de guionista, es uno de los socios de la iniciativa Microteatro Málaga. Argumento El secuestro de la hija de un empresario influyente desencadena una historia policíaca en la que una nueva droga se abre paso entre los clanes de traficantes.

«Es una formato policíaco ambientada en nuestra querida ciudad pero en su lado más oscuro, en ese de los barrios problemáticos que no salen en los anuncios para turistas», explica Corpas que no oculta que se trata de un argumento «durillo» que parte de la desaparición de una niña de papá. Un presunto secuestro que desencadena una espiral de violencia en el que no tardan en aflorar los clanes de drogas de la Ciudad del Sol –nombre del escenario principal de la serie– y que captó la atención de Televisión Española, que ha añadido este proyecto a su lista de producciones de ficción.

El interés de la cadena pública por este argumento sureño completa el protagonismo emergente de Málaga como territorio de moda para las series ya que todos los grandes grupos televisivos nacionales impulsan su propia ficción ambientada en la provincia. Así, Telecinco (Mediaset) está rodando en estos momentos 'Brigada Costa del Sol', que narra la historia de uno de los primeros grupos policiales que lucharon contra la droga en España; Antena 3 (Atresmedia) ya ha puesto fecha para comenzar en otoño el rodaje de 'Toy Boy', la historia de un 'striper' y de una venganza que toma como escenario el mundo del lujo de Marbella, y ahora TVE adquiere la idea original de 'Malaka' para su desarrollo ya que «refleja problemáticas, profesiones y situaciones de la España actual», según señaló el director de Ficción de la cadena, Fernando López Puig, al entregar a Daniel Corpas el premio en Conecta Fiction.

Apoyo de Salva Reina

El propio creador de esta serie, que ha formado parte del equipo de guionistas de 'Yo soy Bea' y es uno de los socios que hace cuatro años puso en marcha la iniciativa Microteatro Málaga en la calle San Juan de Letrán, explica que la idea original nació charlando en La Cochera Cabaret con el actor y promotor Salva Reina y con el guionista Samuel Pinazo. «Decíamos que a solo dos kilómetros de la Málaga luminosa existe otra ciudad, con barrios duros y complicados que rara vez se asoma a los telediarios pese a que somos la primera parada en la ruta del hachís», recuerda Corpas, que comenzó a darle vueltas a ese argumento de «una Málaga en la que hace frío y llueve» y salió el policíaco 'Malaka', que se ambientará precisamente en los distritos de la zona Oeste. «Pocos saben que la Carretera de Cádiz es uno de los barrios más poblados de Europa», apunta.

El guionista malagueño –así se reconoce este autor nacido en Dinamarca, pero criado en nuestra ciudad– presentó su guion al Laboratorio de Creación de Series de Televisión de la Fundación SGAE, donde fue seleccionado para su tutorización con Javier Olivares, creador de 'El Ministerio del Tiempo'. «Hemos pulido el capítulo piloto que es el que presentamos en Conecta Fiction y el que convenció a TVE», explica Daniel Corpas que, además de Salva Reina, también tiene el apoyo de otra actriz malagueña, Maggie Civantos. «Me encantaría que ambos fueran los protagonistas», reconoce.