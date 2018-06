El abuelo de Superman

Un libro disecciona la estética televisiva en las series contemporáneas

Es incuestionable que las series de televisión viven una efervescencia absoluta. Jamás ha habido tal oferta de series, tantos creadores, tantos portales para acceder a ellas, tal enganche entre los espectadores, y tantos medios de todo tipo en los que se escriba sobre la teleficción. Es un ocio de masas y la conversación sobre ellas se impone en la mayoría de espacios. Como escribió hace unos años Vicente Luis Mora, «España se ha convertido en un país de 40 millones de críticos de series de televisión». Por este motivo, la salida del libro 'La estética televisiva en las series contemporáneas' (Tirant lo Blanch, 2018) es tan importante. Miguel A. Huerta y Pedro Sandro son los editores de este ensayo colectivo en el que se abordan distintos aspectos visuales y formales de las teleseries. Porque si bien el debate entre relato y puesta en escena sigue a día de hoy provocando si no tensiones sí algunos interrogantes en determinados sectores, lo que resulta indudable es que ese debate está en relación con el consumo audiovisual y, claro, con la recepción crítica y el análisis académico.

La relevancia de 'La estética televisiva en las series contemporáneas' radica en colocar los inevitables recursos formales en el punto de mira de estas creaciones junto a la narrativa, porque son parte de lo mismo. Así, los diferentes textos van desde los motivos visuales a partir del análisis de 'Twin Peaks' por parte de Jordi Balló y Xavi Pérez, a la estética de la vigilancia que propone Concepción Cascajosa en 'The Night Of' y 'Presunto Culpable'; de la estética del asco en 'Juego de tronos', 'True Blood', 'The Walking Dead'… de Alberto Nahum al montaje y punto de vista de Pedro Sangro en 'Fargo'; de la estética del cuerpo femenino en 'Girls' de Anna Tous-Rovirosa a la presentación de los personajes protagonistas en once series fundamentales a cargo de Miguel A. Huerta; de la estética de la negatividad de Iván Pintor a la del neonoir en 'Boardwalk Empire' escrito por Roberto Gelado; etcétera. Diez ensayos. Diez análisis en los que se abordan distintos aspectos estéticos para confirmar lo evidente, que en las series de televisión existe una construcción tan elaborada como potente que es la que señala la perduración de los títulos citados y otros. De ahí que este sobresaliente libro interese a todo aquel que se pase horas y horas disfrutando de las series de televisión.

La estética televisiva...

Editores: Miguel A. Huerta Pedro Sangro. Ensayo. Editorial: Tirant lo Blanch. 226 páginas. España. 2018. Precio: 19,90 euros.