‘Allí Abajo’ se gana a pulso su renovación

SUBEN

-‘Allí Abajo’: A falta de un capítulo para finalizar su tercera temporada, ‘Allí Abajo’ ya ha demostrado que se ha ganado su renovación a pulso por una cuarta. La comedia de Antena 3 volvió a liderar el ‘prime time’ de los lunes con 2.929.000 espectadores y el 19,5% de ‘share’,

-‘All you need is love… O no’: El programa que conduce Risto Mejide en Telecino toma una bocanada de aire y crece cuatro décimas de cuota de pantalla en una semana hasta el 12,1% con 1.319.000 espectadores.

-‘En el punto de mira’: El equipo de reporteros de Cuatro dio con la clave ayer en los temas que trataron, ‘Ibiza saturada’ y ‘Corea del Norte’, que sedujeron a 1.163.000 espectadores y el 8,8% de ‘share’, un gran dato para la cadena de Mediaset.

BAJAN

-‘Johnny English returns’: Al cine de La Sexta no le fue del todo bien anoche. La película protagonizada por Rowan Atkinson congregó a 1.047.000 espectadores y el 7,4% de ‘share’, 1,3 puntos por debajo de lo promediado el lunes anterior a la misma hora.

-'First dates’: Al programa de citas de Cuatro le falta algo del fuelle con el que arrancó y que le convirtió en el programa revelación de 2016. Anoche volvió a quedarse con un corto 6,9% de cuota de pantalla y 1.011.000 espectadores.