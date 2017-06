Los próximos estrenos televisivos

La maquinaria de estrenos de series de televisión no se detiene. Los nuevos formatos favorecen que puedan verse en cualquier lugar. Además del regreso estival de grandes series como la séptima temporada de ‘Juego de Tronos’ o la quinta de ‘Orange Is The New Black’, que llegará en junio, y de las series que están en marcha, como el magnético universo que David Lynch construye en la tercera temporada de ‘Twin Peaks’ tras veinticinco años, o la contundencia de la fiel adaptación de ‘El cuento de la criada’ de Margaret Atwood, en los próximos meses nos llegarán otros títulos con los que seguir acumulando el ansia serial. Entre ellos destacamos algunos.

‘Chance’

Este thriller psicológico que podrá verse en Calle 13 desde mediados de junio supone el regreso de Hugh Laurie, conocido por dar vida al Dr. House. En esta ocasión da vida a un neuropsiquiatra forense, Eldon Chance, con pocas similitudes con el personaje que interpretó en la serie que le dio a conocer. Basada en la novela de Kem Nunn, la historia transita por el género del thriller en un mundo violento de identidades erróneas, corrupción y enfermedades mentales. Tras tomar una decisión desacertada para ayudar a una atractiva paciente (Gretchen Mol, conocida por ‘Life on Mars’), que podría tener un trastorno de personalidad múltiple, Chance se encuentra en el punto de mira del esposo acosaor, que también resulta ser un despiadado agente de policía.

‘Glow’

La creadora de ‘Orange Is The New Black’ y ‘Weeds’, Jenji Kohan, estrena el 23 de junio nueva serie, ‘Glow’, siglas de Gorgeous Ladies Of Wrestling, un programa de lucha de televisión de los 80, en el que las luchadoras eran todas mujeres. La serie tiene como protagonista a Alison Brie, que interpreta a Ruth Wilder, una actriz en paro y en horas bajas que busca cualquier ingreso, de ahí que se apunte a este programa de lucha libre comandado por un director de cine de serie B. La serie de diez episodios toma como referente un documental que contaba las vivencias de estas luchadoras de lucha libre.

‘Gypsy’

Otro de los estrenos importantes de Netflix será la serie protagonizada por Naomi Watts y creada por Lisa Rubin. En ‘Gypsy’ Naomi Watts da vida a una terapeuta a la que le gusta el peligro pues empieza a tener relaciones íntimas con personas del entorno de sus pacientes. Su marido está interpretado por Billy Crudup. También consta de diez episodios.