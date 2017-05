Twin Peaks: El mal existe

Resulta fácil y a la vez difícil hablar de ‘Twin Peaks’, porque soy de los que piensan que cada espectador no solo tendrá una exégesis plausible, sino que a cada visión esa interpretación seguramente se verá modificada. Enfrentarse a la tercera temporada de ‘Twin Peaks’ es enfrentarse a las numerosas expectativas que de una u otra forma genera. Pero lo que es seguro es que la serie creada por Mark Frost y David Lynch no se agota, se bifurca como un cuento de Jorge Luis Borges, y seduce, sugestiona, por el surrealismo que despliega con ecos de Frank Kafka (no es casualidad que aparezca una foto del escritor en el episodio 3) y Samuel Beckett, por su manera de moverse del patetismo a lo sublime, por las inspiradas referencias a otras expresiones, por el efecto desestabilizador que provoca el universo ‘Twin Peaks’, tan inabarcable y poco convencional que siempre hay que aplaudir a pesar de que en ocasiones haya decisiones caprichosas. Desde que la serie se estrenó en 1990 (en España la pasó Tele5) hasta ahora, han pasado más de 25 años y, sin embargo, mantiene esa malsana fascinación por lo extraño, por la manera con que capta y muestra el mal y sus desviaciones ominosas desde lo cotidiano y a la vez lo inexplicable; por el retorcimiento emocional y psicológico de la propuesta, siempre al límite, un salto al vacío, una manera de jugar con el vértigo; por la turbiedad y la obsesión con la que atrapa las debilidades de los hombres –más que de las mujeres, y esto sería un tema en sí mismo-; por el sadismo tenso o el aparente retrato costumbrista. No será este el único texto sobre ‘Twin Peaks’. Seguiremos hablando de esta ficción única, imprevisible, que revuelve entrañas, sensaciones, pensamientos, recuerdos, que perturba. Mientras tanto aquí planteo cinco razones por las que uno no puede perderse el retorno de ‘Twin Peaks’:

Una. En un momento tan conservador como el que vivimos hay que aplaudir una serie como la de David Lynch y Mark Frost. Una serie que pese a plantear constantes desequilibrios con nuestro raciocino tiene la virtud de establecer asideros para cualquier tipo de público. Incluso los títulos de crédito de la serie varían respecto a lo que se estila actualmente. Si bien las cabeceras de las series suelen ser estilizadas y tener más extensión, en esta tercera temporada, Lynch y Frost mantienen la música de Angelo Badalamenti que emocional y mentalmente te transporta y conecta al origen, pero la reducen a la mínima expresión.

Dos. La composición pictórica de los planos. El juego del tiempo. El ritmo interno de las secuencias y la duración de los planos que suelen durar más de lo habitual que en la mayoría de las ficciones televisivas. El salto de cualquier linealidad o trama entendida en su vertiente común. El uso de los colores, sobre todo del rojo y el negro, que se adecua a densidades psíquicas. Todo es distinto en ‘Twin Peaks’. Y todo esto hay que aplaudirlo porque significa un riesgo, un desafío, una ambición estética y moral. Para Lynch y Frost el proceso creativo es un proceso de investigación o un proceso especulativo con el que hurgar en los vericuetos de la mente y sus deseos más oscuros. Y desde ella y su inconsciente reelaborar la realidad, la propia narrativa, en un desvío de cortinas y dimensiones inexplorables si pensamos racionalmente.

Tres. La mezcla con que hilvana el suspense, lo policial, lo fantástico, el surrealismo, lo patético y ridículo… a través de un extrañamiento que visualmente no se parece a nada, pero que paradójicamente encuentra ecos en el cine de Stantey Kubrick, en ‘The Twilight Zone’ de Rob Serling, en clásicos como ‘Laura’ de Otto Preminger, entre otras muchas referencias, además de en su cine (‘Inland Empire’ o ‘Mulholland Drive’).

Cuatro. No tiene mucho sentido querer explicar ‘Twin Peaks’ de primeras, más bien favorece el dejarse llevar por la ruptura de toda convención, por la densidad psicológica y la propuesta estética que puede ser sofisticada u elegante o naíf, por la capacidad poética y visionaria de un cineasta único, por la magnitud hipnótica que genera una serie inabarcable.

Cinco. La nueva temporada arranca donde se quedó hace 25 años: el agente Cooper sigue en la habitación roja, su doppelgänger (o doble maligno) está fuera generando caos y matando. Las localizaciones varían: Nueva York donde un tipo observa una caja de cristal por encargo de un millonario anónimo; el asesinato de la bibliotecaria en Dakota del Sur de la que es acusado el director del instituto que afirma a la esposa que no estuvo allí, sino que lo soñó; el mensaje que Margaret (la mujer del leño) le da a Hawk y otra suerte de momentos tan inesperados que manifiestan el hecho de que el ser humano es electricidad, violencia, abismo. Porque como le dice Laura Palmer al agente Cooper en la habitación roja: «Yo estoy muerta pero aún vivo».