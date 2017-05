«Nos da pena la marcha de Echanove»

A Pablo Rivero (Madrid, 1980) se le ha visto huir de los grises, mudarse a Londres e incluso presentar el &lsquoTelediario&rsquo en la serie de TVE 'Cuéntame cómo pasó', que despide su 18ª temporada esta noche (a partir de las 22.30 horas), aunque siempre bajo el paraguas de Toni Alcántara, su personaje. Ahora el actor usa su nombre real para firmar su primera novela, el 'thriller' 'No volveré a tener miedo'. «La idea viene de una pesadilla que tuve con siete años».

- &lsquoNo volveré a tener miedo&rsquo, ¿el título es autobiográfico?

- No, para nada, es un juego, he intentado hacer una novela de las que me gustan. Yo soy un fanático del &lsquothriller&rsquo, de los crímenes, me encanta &lsquoA sangre fría&rsquo de Capote. Escribo sobre la vida de una familia que va a morir a manos de uno de sus miembros. Ese clima tan de los años 90 de &lsquoQuién sabe dónde&rsquo, los programas de sucesos, esa sensación de que te podía pasar cualquier cosa en un descampado. Yo era muy miedoso de pequeño, muy sensible. Lo que he hecho es bucear en todos esos recuerdos.

«Los espectadores vivieron la muerte de Miguel como un momentazo»

- ¿Cuesta huir de la niñez?

- Creo mucho en el determinismo, en la importancia de dónde nacemos. Entre dos edificios iguales, nada tiene que ver lo que pasa en el piso A con el B. Tu familia te marca con el afecto que te hayan dado, con cómo haya sido tu infancia. Eso es muy &lsquoTwin Peaks&rsquo, una referente que me encanta.

- ¿Cuánto tiempo llevaba rumiando la novela?

- Esto viene de cuando tenía siete años. Tuve una pesadilla que no se me olvidará y a raíz de eso siempre quise plasmar su final en un libro. Los personajes de la novela se me ocurrieron durante un verano en el que trabajaba en &lsquoCuéntame&hellip&rsquo, pero sin ninguna pretensión de contar historias.

- El último capítulo de &lsquoCuéntame&hellip&rsquo también fue un &lsquothriller&rsquo con la muerte de Miguel (Juan Echanove).

- Para nosotros era una crónica de una muerte anunciada, porque supimos de su marcha hace algunos meses. Creo que, dentro de la pena que nos da la marcha de Juan, ese capítulo estuvo muy bien. Al final pasa lo que pasa, a los espectadores les daba pena pero lo vivieron como un momentazo.

- ¿Se ha ido endureciendo la serie?

- Al principio era más cotidiana, todo era más bonito e incluso nos acusaban de blanquear a Franco. Pero si te fijas ninguno de sus personajes era feliz, la hermana no podía estudiar por ser mujer, a mi personaje le pegaban los grises&hellip Creo que, si esta serie se ha endurecido, es porque el estilo de hacer televisión ha cambiado, cada vez es más realista. Aunque esta temporada también ha tenido mucho humor, mucho color.

- ¡Es que a los Alcántara les pasa de todo!

- Si no les pasa a los Alcántara no tiene interés en la serie, eso es una regla de la ficción. En &lsquoAnatomía de Grey&rsquo, por ejemplo, si un paciente no tiene ninguna relación con su médico no transciende, se pasa por encima. Lo mismo en &lsquoCuéntame&hellip&rsquo cada vez que hay un atentado o hecho histórico.

- ¿Se ve narrando la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona en la serie?

- Bueno, fíjate qué casualidad que en el capítulo de esta noche yo anuncio que a Barcelona le han dado las Olimpiadas de 1992. Me sé de memoria la crónica original que se dio en TVE. A mí esta faceta del Telediario en la que está ahora metida Toni me encanta.