TE REGALO UN HIJO

En un viejo episodio de 'Modern Family', Claire (borracha) se ofrece a tener un hijo para su hermano Mitchell. Lo gestaría ella con el semen de Cameron, su cuñado. Al día siguiente (sobria), recupera la cordura y se arrepiente. Le parece rarito tener un hijo para su hermano. Claro que de vez en cuando leemos historias sobre una señora que ha gestado el hijo de su hija por no sé qué enfermedad que impedía a la joven el embarazo. Pero sigue siendo raro. Y sí, es peor Jack Nicholson descubriendo que su verdadera madre era su hermana. Eso no quita lo extravagante de muchos avances médicos. Incluida Mauricia, la chiflada sesentona a la que le faltaba cantar el &lsquoVoy a ser mamá&rsquo de Almodóvar y McNamara.

Ahora que cada vez son más las voces contrarias a los vientres de alquiler (Comité de Bioética aparte), en la televisión española el asunto es de lo más familiar. Sobre todo gracias a Torito y a Kiko Hernández. Por no hablar de Ricky Martin, Miguel Bosé y otros señoritos que han comprado paternidades. Vemos cómo se agita el espantajo de la maternidad subrogada, con feministas en contra y homosexuales hombres a favor. Otra extravagancia alegada es el derecho a tener hijos. ¿Por qué demonios va a ser eso un derecho?

En el último episodio de 'Keeping up with the Kardashians', emitido en EE UU el domingo, Kris Jenner, la madre del clan, de 61 años, y Kourtney, de 38, se ofrecieron a tener un hijo para Kim Kardashian, de 36. La más famosa de la familia tiene ya dos niños con Kanye West, North y Saint, pero quiere un tercero. Y tras sus problemas en los embarazos, los médicos no le aconsejan otro. Kris fue al ginecólogo y este le dijo que con su edad no puede concebir, pero sí ceder su vientre. «¿Quieres llevar a mi hijo?», le preguntó Kim, como el que pide que le aguantes el bolso. «Si realmente pensara que podría llevarlo por ti y que nacería bien, lo haría inmediatamente». Sólo es contenido para rellenar el capítulo, pero asusta tanta frivolidad blanqueando lo que debe parecernos normal. En la ficción cómica de &lsquoModern Family&rsquo, el asunto se trata de manera más seria.