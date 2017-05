Arrasó. Y no me refiero a Pedro Sánchez, que también. Estoy hablando de Antonio García Ferreras, en La Sexta, que en la noche del domingo logró la marca del día con un 15,3% de cuota de pantalla. Más que 'Master chef' y prácticamente igual a 'Supervivientes'. Sorpresas te da la vida. Esta vez no era un 'especial informativo', sino un especial de 'Al rojo vivo', bajo el epígrafe de 'Objetivo PSOE', donde, durante más de cuatro horas, contó minuto a minuto la elección -¿sorprendente?- de Sánchez, de nuevo como secretario general de los socialistas. En la mesa, el equipo de tertulianos habitual; y a su alrededor, las conexiones con el exterior, menos que en otras ocasiones, donde los numerosos enviados a pie de cámara casi copan la pantalla. Esta vez la conexión fue solo con Ferraz, la calle madrileña de la sede del PSOE, con Pastor como una reportera más. Y Ferreras con su habitual chaqueta negra, aunque durante una parte del programa con camisa blanca. Igual que Pedro Sánchez. ¿Casualidad, o era por el triunfo de su Real Madrid? Siempre es mejor la camisa que el gorro que se pone cuando se va a París y que tantos momentos de humor ha dado a sus imitadores.

La Sexta tiene su punto fuerte en los análisis informativos. Ya es habitual que cuando sucede algo trascendente (unas elecciones aquí o allá, un suceso de última hora, un acontecimiento importante&hellip), ahí va a estar La Sexta con García Ferreras al frente. Mientras las demás cadenas siguen a lo suyo, la cadena verde tiene suficiente agilidad para montar un programa especial en poco tiempo. Y los espectadores lo agradecen porque, si hasta hace unos años hablar de política era un muermo considerable, en estos últimos tiempos es algo mucho más apasionante que cualquier &lsquoreality&rsquo: cada día una sorpresa nueva. Y las otras cadenas, anquilosadas a rebufo de la actualidad.

Tras el triunfo de Sánchez, nos esperan muchas tardes y noches de gloria televisiva. Nadie espera que las otras cadenas se pongan las pilas a estas alturas. Le dejan el campo libre a La Sexta, que en estas lides sí sabe lo que hay que hacer. Si la audiencia les sigue apoyando, tendremos horas con García Ferreras hasta en la sopa.