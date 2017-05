Eva González pide perdón a los comensales por el «desastre» en la prueba de ‘MasterChef’

Desastre total en el programa de anoche de MasterChef. El equipo del programa vivió ayer uno de los episodios más bochornosos, al no estar a la altura en el servicio ofrecido a destacadas personalidades de Menorca en el transcurso de la prueba grupal. ¿Las consecuencias? Una nominación en bloque por parte del jurado. Después de hacerse con la victoria en 'la caja misteriosa', Miri había sido designada como la capitana de los dos equipos en dicha prueba, en la que desembarcaban en Baleares para homenajear a la gastronomía local. A priori, un menú sencillo sin grandes complicaciones, homenaje a los productos típicos de la isla. Sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los despropósitos más llamativos de la historia del 'talent' de TVE. “Eran platos sencillos y no habéis sabido hacerlo“, se lamentó Pepe. "Lo de las rayas ha sido para llorar. Las habéis destrozado“, añadió.

Los nervios y la pésima organización -dada que la misma capitana tenía que controlar la cocina de ambos equipos- les pasó factura. No solo quedaron platos sin sacar sino que el resultado no fue en ningún caso el esperado, como confirmaron los propios comensales. La propia Eva González, de hecho, no sabía ya dónde meterse cada vez que preguntaba a los invitados y tuvo que acabar pidiendo perdón: “Os pido disculpas. No han sabido trasladar el sabor de la gastronomía menorquina". También lo hizo en Twitter:

Hoy me está tocando pedir disculpas a los comensales más que de costumbre #MasterChef — Eva González (@evagonzalezf) 21 de mayo de 2017

Como la cosa siga así, para la próxima me va a tocar hacer bocatas para los comensales... #MasterChef — Eva González (@evagonzalezf) 21 de mayo de 2017

Samantha, atónita, no se mordió la lengua al valorar el postre de “penoso." "Se ha servido tarde y mal“, les espetó mientras que Jordi Cruz centró sus críticas en Miri. “Has cometido error tras error. Me has sacado de mis casillas.” Al final, el jurado tomó la salomónica decisión de que todos los concursantes se enfrentaran a la prueba de eliminación, pero ofrecieron a Miri, capitana y ganadora de la primera prueba, la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros o a ella misma. Finalmente la joven decidió que fuera Jorge quien viera desde la galería la eliminación, algo que fue muy criticado por el propio Jordi para quien José María había sido mejor en la prueba grupal y merecía esa salvación. Precisamente fue el torero el peor en la prueba, siendo expulsado mientras el jurado le recordaba a Miri que “tus decisiones tiene consecuencias“.