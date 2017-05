«A veces el Atleti me quita el apetito»

José Ribagorda (Madrid, 1961) también ha fantaseado en más de una ocasión con dejarlo todo para plantar un viñedo. «Es uno de mis sueños, anhelo eso de poder hacer mi propio vino», confiesa el actual presentador de ‘Informativos Telecinco’ del fin de semana. De momento, para quitarse el mono, dedica el tiempo libre que le deja la televisión a escribir libros y divulgar la gastronomía. Su segundo trabajo, ‘De las cosas de comer’ (título que también lleva su blog en internet), ya está a la venta en las librerías. Se trata de un viaje a lo largo del país en busca de productos «excelentes» que no son del todo conocidos. En él se ensalzan las especias, la mantequilla e incluso las patatas bravas. Pero con un condicionante: «La autenticidad es lo que prima». Desde la sobrasada de Mallorca, el ‘oro rojo’ le llama Ribagorda, hasta los mejores churros de España, que se sirve en la churrería Ramón de Marbella. Claro, que en plena época de chovinismo y defensa a ultranza de la patria chica, elaborar ‘rankings’ suele generar agrios debates. «Es muy difícil, pero podemos asegurar que si no son los mejores sí están entre los mejores. Pero este libro sobre todo es un homenaje a esos cocineros que han quedado oscurecidos por el ‘boom’ mediático de la cocina sin distinguir entre tradición y vanguardia. Este libro no se lee, se come», responde el presentador a este periódico, delante de un plato vacío donde antes flotaban los callos de El Fogón de Trifón, el restaurante madrileño donde presentó el libro. «Es un plato del que me declaro un apasionado».

Educar el paladar

Cómo siempre que un rostro televisivo saca los pies del tiesto que rodea a la pequeña pantalla, toca preguntar, en esta ocasión, de dónde viene esa pasión por la gastronomía. «Se la debo a mi madre, que es una gran cocinera. En vez de llevarnos de pequeños a comer comida rápida, nos cocinaba en casa. Recuerdo una imagen de cuando era pequeño, de tratar de escalar hasta la encimera para probar esos platos. Ella ha contribuido a educar mi paladar, pero luego me he dedicado a leer, viajar y probar», explica Ribagorda.

«A mi madre y sus guisos le debo mi pasión por la gastronomía»

Precisamente, la televisión ha sido el medio que más ha contribuido a popularizar la cocina en los hogares españoles, algo que tampoco pasa desapercibido para el periorista. «Se está dando una popularización de la cocina innegable gracias a la televisión, yo mismo a través de los informativos siempre introduzco noticias de gastronomía, y todo eso va calando, es una lluvia fina de manera que la gente se va interesando, conociendo y distinguiendo los productos», confiesa.

Ahora los informativos se cocinan a fuego rápido, en olla exprés.

Hay mucha información y lo que está pasando nos importa a todos. Lo que pueda hacer Trump nos afecta, también las primarias del PSOE, son cuestiones capitales, que interesan a todos. Cuantas más noticias haya, más fácil lo tenemos a la hora de editar un informativo.

¿Qué le ha parecido la reacción a las declaraciones del chef Jordi Cruz de que no pagaba a sus aprendices?

Muy desmedida. Las redes sociales son una buena herramienta, pero a veces esconden mucha maldad.

¿Qué le quita el apetito?

El Atlético de Madrid me lo quita a veces, pero se lo perdono por todas las satisfacciones que me da.