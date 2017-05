GRAN BRETAÑA TV

Una ve los Bafta con mucha envidia. Hemos crecido con las series británicas y vamos a envejecer con ellas. Con 'La seis esposas de Enrique VIII', con 'El Santo', con 'Yo Claudio', con 'Principal sospechoso', con 'Esto se hunde', con 'La joya de la corona', con 'El detective cantante' o con 'Line of Duty'. Con las buenas y con las menos buenas. Y sí, claro que quiero que vuelva 'El Ministerio del tiempo'. Y claro que cuando estrenan 'Sé quién eres' o 'La Casa de Papel' les das una oportunidad. Hay voluntad. Pero, demonios, también hay un momento en que abandono porque tengo demasiadas cosas que ver antes de morir.

Al final, los premios británicos del cine y la televisión resultan más familiares que los patrios. Ves subir al estrado a Sarah Lancashire y la sientes como una de las nuestras. La sargento Catherine Cawood de 'Happy Valley' se enfrentaba a Claire Foy, la reina en ¡The Crown¡. Es un poco, y estoy exagerando, como Bette Davis ('Eva al desnudo') y Gloria Swanson ('El crepúsculo de los dioses') enfrentándose por el Oscar en la edición número 23. Pero aquí no hubo una Judy Holliday (inmensa también) que aprovechara el reparto de votos de las favoritas.

La enorme Lancashire recogió su primer Bafta a mejor actriz dirigiéndose a su joven y delgaducha rival: «Claire Foy, me has dado las mejores diez horas bajo un edredón que he tenido nunca». Y es verdad. Nos ha pasado a muchos. Cualquiera de las dos series, la de BBC One o la de Netflix, son de las que hacen disfrutar de la televisión. Sin tener que aguantar moderneces (ay, 'American Gods' y 'I love Dick'). 'Happy Valley' superó a 'The Crown' como mejor drama. Pero ambas son extraordinarias. Otra de las premiadas fue Phoebe Waller-Bridge como mejor actriz de comedia por 'Fleabag'. También la escribe, con hilarante humor negro (en España se puede ver en Amazon). Dijo que toda la vida había tenido sueños húmedos sobre obtener un Bafta. Joanna Lumley recibió un premio honorario ayudada de Jennifer Saunders. «Jennifer, tú lo escribes. Yo sólo lo hago». Es todo absolutamente fabuloso. Incluso con Brexit.