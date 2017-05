Chikilicuatre le relaga un gallo de verdad a Manel Navarro

Manel Navarro, el representante español en Eurovisión 2017, ya concedió esta semana sus primeras entrevistas tras quedar en última posición en el Festival y protagonizar un sonado "gallo" durante su actuación que sigue dando mucho que hablar. En redes sociales no tardaron en aparecer memes de todo tipo sobre el fallo de su actuación. Anoche el artista acudió al plató de 'Late motiv' conducido por Andreu Buenafuente y protagonizó un curioso encuentro conRodolfo Chikilicuatre que también representó a España en Eurovisión.

Chikilicuatre volvió a interpretar su popular canción y recordó cómo fue su paso por el Festival en 2008. También le dio un regalo inesperado a Manel Navarro. Estaba metido en una caja y, al abrirlo, ¡sorpresa!: un gallo de verdad. A través de las redes sociales del programa y de su productora, El Terrat, ya promocionaron que Manel Navarro tendría un "duelo de gallos" con Rodolfo Chikilicuatre, y así fue.

El intérprete de 'Do it for your lover' señaló en entrevistas que estaba "enfadado" consigo mismo por el "error" cometido durante su actuación en el festival de Eurovisión y reveló que después del gallo, ya se esperaba un último puesto, si bien cree que esta situación no le afectará profesionalmente.

Así fue el encuentro entre Manel Navarro y Rodolfo Chikilicuatre: