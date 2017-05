EL PSOE A EUROVISIÓN

Yo tengo claro que el año que viene debemos enviar a Eurovisión a Pedro y a Susana y que reediten el éxito que en su día tuvieron los Pimpinela. Ya sé que los candidatos socialistas no son pareja, pero aquellos tampoco -eran hermanos- y bien que triunfaron. Si es por gallitos, a ambos les salieron unos cuantos en el debate que protagonizaron ayer en la sede del PSOE. Hablando de democracia interna, de ganar votos y de unir al partido, a los dos se les quebró la voz en más de una ocasión.

Aunque en realidad el que se puso más gallo fue Patxi López, que repartió sopapos a ambos y se quedó tan ancho. Quizá lo suyo es que los tres vayan a Eurovisión y traten de emular la hazaña de Portugal, que por cierto es de los pocos países donde al socialismo no le va tan mal. Pimpinela tenían una canción famosa que cantaban con Dyango -la de «ese hombre soy yo…»-, así que lo del trío para representar a España tal vez no sea mala idea.

Habrá que preguntar a los eurofans a ver qué les parece lo de mezclar política y melodías, porque ellos saben perfectamente lo que funciona o no en un festival de estas características. La mayoría no tenía dudas de que Manel Navarro iba a realizar un papel nefasto en la cita europea y no se equivocaron. Peor no pudo ser. En eso los del PSOE pueden estar tranquilos. A diferencia de lo que les puede suceder en las próximas elecciones, si fuesen a Eurovisión, a peor no pueden ir. Y a ellos, que están tristemente acostumbrados a bajar y bajar, tal vez eso les reconforte.

No ganamos para disgustos. Qué mal rato pasaron los comentaristas el sábado, y los seguidores, y hasta el propio Navarro, que dice que está enfadado consigo mismo. Pobre. No podríamos aguantar más dramas. Menos mal que ayer Telecinco no suspendió ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para retransmitir el debate de primarias del PSOE. Ya hubiese sido demasiado soportar tanto contratiempo. Sólo el Canal 24 horas, Cuatro y La Sexta realizaron emisión en directo. En esta última, antes prefieren mandar a Chikilikuatre a Eurovisión a que pise aquello Pedro Sánchez. No guardan ningún disimulo con la animadversión que le tienen.