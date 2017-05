Telecinco tiene claro que los experimentos a partir de ahora solo los va a hacer con gaseosa. Si hay un formato que esta cadena domina como ninguna es el ‘reality’, y cuando alguno le falla saltan las alarmas en todo Fuencarral (que es donde se ubican los estudios de la emisora). A Vasile le pueden colar una monja en una serie, una reportera que reparte cacas en un magacín de Risto -es verídico- o hasta que en un programa se hable de libros, pero lo que no permite bajo ningún concepto es que un ‘reality’ le salga malo. Porque él tiene la fórmula perfecta para que estos productos arrasen y no le hace falta guardarla bajo llave como la de la Coca-Cola. Sabe que una buena polémica y unos cuantos enfrentamientos son los ingredientes idóneos para que un espacio de estas características enganche a la audiencia de su canal.

Hace unos meses muchos auguramos que a los ‘realities’ de Telecinco les quedaba poco recorrido. Decíamos que a la emisora se le habían agotado los medio famosos a los que encerrar en una casa o isla. La cadena hizo caso de las críticas y montó un ‘GH VIP’ basado en el buen rollo y el humor y con perfiles profesionales en los concursantes. Pues bien, su arranque resultó el menos visto de todas las ediciones y no fue hasta que metieron a Aida como a un elefante en una cacharrería que la cosa empezó a despuntar.

Con ‘Supervivientes’, por tanto, han querido jugar sobre seguro y han llenado la isla de muchachos y muchachas sin oficio ni beneficio pero con pocos problemas para discutir todo el día y refregarse con quien haga falta. La gran estrella de la edición es una modelo (o eso dice) que estuvo casada con un tenista y ahora se dedica a contar lo que hacían o no en la cama. Ese currículum debe de ser suficientemente estimulante como para que el concurso de supervivencia esté logrando datos estupendos y lidere en cada una de sus emisiones. Da igual que sea un domingo, un martes o un jueves. No hay noche en la que la competencia no salga perdiendo si le plantan enfrente a los ‘robinsones’ telecinqueros. Los datos avalan la estrategia de Telecinco, mal que nos pese a algunos.