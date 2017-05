NOCHE DEL MIÉRCOLES

Bertín cerró su casa en Telecinco el miércoles hasta nuevo aviso. Lo hizo con un dato mínimo de audiencia. ¿Por qué? Nadie lo sabe. No hay una regla fija como para comprender las razones por las que este programa tan pronto es líder destacado como se debe conformar con una cifra miserable. El que no cambia es su presentador, fiel a sus principios, a su estilo inconfundible. El otro día se dio un baño en la piscina con sus invitados, Jesús Castro y Paz Vega. Antes de entrar en el agua el cantante habló de sus habilidades nadando. «Soy bueno en croll, braza y espalda. En mariposa flojeo... Claro, en mariposa (risas)». Traduzco: soy tan macho que hasta nadar en estilo mariposa me sale mal. Zapeo.

A ‘Top Chef’ le queda una entrega para cerrar su cuarta edición, que ha pasado con más pena que gloria. Es improbable que el concurso culinario de Antena 3 consiga su renovación. No ha tenido competencia fuerte en otras cadenas y a pesar de eso no ha despuntado casi ningún día. Es más, solo lo ha hecho cuando los otros han caído en picado. En su última emisión tuvo como invitado a Arguiñano. «A mí del marisco lo que más me llama la atención es el tamaño del miembro del percebe, que es 25 veces más grande que su tamaño. ¿Tú te imaginas que nosotros tuviéramos un miembro que fuese 25 veces nuestro tamaño? (risas)». Zapeo.

Nuria Roca ha vuelto a TVE, unos cuantos años después de debutar a nivel nacional en ese canal con ‘Waku Waku’ y tras pasar por todas las cadenas de este país. Lo ha hecho con un ‘talent’ musical, porque en la emisora pública han considerado que no existen ya suficientes. La presentadora había avanzado que por ‘Fantastic Duo’ iba a pasar una nómina de artistas de primer orden. En el estreno estuvieron Nek y Roko. Con K los dos. Y Camela, con C para compensar. Inexplicablemente, ninguno de ellos tuvo el tirón suficiente como para arrastrar a los espectadores y el programa no llegó ni al 10% de cuota de pantalla.

Creo que el miércoles por la noche los índices de lectura subieron en España. Y es posible que los de natalidad suban pronto también. No hay mal que por bien no venga.