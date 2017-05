La última salida de tono de Risto

El publicista y presentador Risto Mejide regresó el lunes por la noche a Telecinco al frente de 'All you need is love... O no¡, un programa de estreno centrado en la búsqueda de pareja, rupturas y reencuentros. El debut estuvo marcado por las historias de amor, pero sobre todo por una salida de tono de Mejide, que llamó «calientapollas» a una participante después de que rechazara una declaración amorosa de su actual compañero de piso. «Esto en mi pueblo tiene un nombre, calientapollas», expresó sin ningún filtro el conductor del formato, lo que le deparó un aluvión de críticas en las redes sociales.