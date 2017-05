En 1996, Santiago Segura presentó el programa de citas de Antena 3 'Dobles Parejas'. Le preguntaron por qué y contestó: «Es que pagan una pasta». Supongo que a Risto Mejide le habrá pasado lo mismo con 'All you need is love... o no' (Telecinco). Cómo será que hay quien lo compara con 'Lo que necesitas amor' poniendo bien el espanto presentado por Isabel Gemio y Jesús Puente. Muy mal tenemos que estar de la cabeza y de la memoria para que la Gemio con un capullo en las manos no nos provoque más rechazo que Risto. Por no hablar del histrionismo de Puente, quizá necesario para la vergüenza ajena. A veces hay que recordar la televisión mala. Alba Carrillo lo tiene claro hablando de Leticia Sabater en &lsquoSupervivientes&rsquo. Criticándola, dijo a su madre: «Lo peor de todo es que yo te tendría que denunciar porque me ponías a esta tía en mi infancia. ¡Así he salido!».

En 'All you need is love... o no', Mejide (con una mesa como la de 'Hora punta') se acompaña de David Guapo, Irene Junquera (tiene la voz tan aguda como la de Truman Capote), la actriz Elisa Mouliaá, educada en el Colegio Estudio, y la periodista América Valenzuela. Estas dos, guapas y con un discurso articulado, parecen seres de otra especie comparadas con los individuos mostrados. Una dijo que era «extremaña, mitad extremeña, mitad maña» (como Echenique habla de «las políticas austeritarias de Europa»).

Aquello está entre el casting de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' y el de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Y de ahí, sin humor, no puede salir nada bueno. El programa de Santiago Segura, que trataba de manera cruel a los cretinos que buscaban pareja, fue retirado de Antena 3 «por no ajustarse al perfil de la cadena». Lo de cadena triste ahí sí tuvo sentido. La banda Mamá Ladilla dedicó una canción a &lsquoLo que necesitas amor&rsquo: &lsquoLo que necesitas es un buen bofetón&rsquo. Entonces y ahora. Hay quien se ha molestado con Risto por llamar a una chica «calientapollas». Vaya. A mí se me ocurren muchas más cosas que llamar a esa gente. Lo increíble es que hubiera 1.783.000 millones de personas viendo el programa.