Cuando Chicho Ibáñez Serrador eligió en 1998 a Nuria Roca (Moncada, Valencia, 1972) para conducir &lsquoWaku Waku&rsquo en TVE, era una completa desconocida en el panorama televisivo. Mañana, a partir de las 22.45 horas, regresa a la cadena pública 17 años después para presentar &lsquoFantastic Dúo&rsquo, un &lsquotalent show&rsquo importado de Corea del Sur en el que personas anónimas cumplirán su sueño de cantar en dueto con sus artistas favoritos. Roca, avanza, vuelve «con más poso».

- Ha llovido desde su última vez en TVE...

- Este programa me ha servido para reencontrarme con muchos antiguos compañeros y profesionales de la cadena, a los que hacía mucho tiempo que no veía. Pero para aceptar un proyecto así tenía que haber algo más, sobre todo con el ritmo que llevo, levantándome a las tres y cuarto de la mañana para presentar mi programa de radio. Pero este me ha convencido; no podía decir que no, es un formato fantástico.

- ¿Le costó el primer día?

- Nervios tienes siempre, porque cuando te embarcas en un proyecto quieres que salga de maravilla. Además, este programa es un toro imponente, el plató impresiona porque hay más de 300 espectadores en directo.

- ¿Echaba de menos la tele?

- A mí me importa poco el soporte, lo que me interesa es el proyecto. Cuando te aporta y es interesante da igual, la tele no me aporta más que los libros o la radio. Aunque volver a TVE ha sido mágico.

- ¿Se nota distinta?

- Los años te afectan, te ayudan a conocer lo que quieres y lo que no quieres y te dan más poso. Las arrugas te hacen perder un poco más de tiempo cada día por el maquillaje, pero te aportan profesionalmente algo fantástico, gestionar mejor las situaciones.

- ¿Con quién le gustaría hacer un dueto?

- Con Joan Manuel Serrat, que me encanta&hellip ¡Bueno!, pero él no querría, obviamente (risas). El panorama musical español es tan bueno que realmente no me importaría subirme al escenario con cualquiera.

- ¿Y cómo va de afinación?

- ¡Fatal! Mira, el mismo ritmo que tengo bailando lo tengo cantando, imagínate.

- Entonces no la vamos a escuchar cantar&hellip

- No, es imposible, aunque me encantaría. Yo tarareo el &lsquoCumpleaños feliz&rsquo y no se me entiende.

- ¿Qué le dicen sus tres hijos?

- No sabes las ganas que tienen de ver el formato. Es para todos los públicos y creo que les va a gustar. Ellos vivido cómo he ido haciendo el programa, incluso los he llevado al plató... Están como locos.

- El último programa musical de TVE, &lsquoEl gran reto musical&rsquo, fracasó. ¿Da miedo?

- No tiene nada que ver. Que un programa no vaya bien depende de muchas cosas. Aquel era estupendo y Eva González (su presentadora) estaba divina. Yo confío mucho en &lsquoFantastic Dúo&rsquo.

Mejor no tocar

- ¿Ha rechazado proyectos televisivos durante este tiempo?

- No muchos, alguno que otro. Soy incapaz de no involucrarme al cien por cien en un proyecto, aunque suponga más ojeras y dormir poco&hellip Pero me tiene que compensar.

- Ahora que están de moda los reencuetros, ¿le gustaría hacer &lsquoWaku Waku&rsquo de nuevo?

- Depende cómo se plantee, pero soy de la opinión de que no siempre el &lsquoremake&rsquo es bueno. Todos somos muy nostálgicos hasta que vemos de nuevo esos formatos que teníamos en mente, y uno se lleva cada chasco&hellip Hay cosas que es mejor no tocar.

- Ahora buscan presentador para el regreso de &lsquoOperación Triunfo&rsquo&hellip

- ¡Bueno! Evidentemente, a cualquier profesional le parecería bien presentarlo, pero no es una cuestión de que tú quieras.