La joven de Torrox retenida en Turquía y su novia, protagonistas del nuevo programa de Risto

«El amor es algo muy complicado y este programa nace para ayudar a la gente a perpetuarlo… o no, dependiendo del caso». Con esta premisa nace el nuevo programa de Risto Mejide , 'All you need is love... o no' . Y la joven de Torrox María Jimena Rico (que fue retenida en Estambul junto a su novia egipcia, Shaza Ismail) será una de las protagonistas del estreno de este nuevo formato, con el que el publicista regresa a Telecinco. La pareja -que acaba de instalarse en la localidad axárquica tras su odisea por tres países huyendo de la «represión»- acudirá al plató para relatar su historia de amor. El nuevo espacio intentará de esta forma aprovechar el tirón de su mediático caso, "que al mismo tiempo es una perfecta demostración de los emparejamientos fructíferos que pueda realizar el programa", destacan desde la cadena.

Al día siguiente de alcanzar por fin su destino, ya en España, las jóvenes concedieron una rueda de prensa para explicar lo sucedido. Desde entonces han intervenido en distintos programas para desmentir la versión de la familia de Shaza. El pasado viernes ya acudieron a 'Espejo Público' y este sábado estuvieron en 'Sálvame Deluxe' narrando el calvario durante su paso por Asia. Su periplo televisivo se ampliará este lunes a las 22.00 horas, cuando acudirán al estreno de 'All you need is love... o no'.

La hispano-argentina María Jimena Rico, de 28 años, y la egipcia Shaza Ismail, de 21, ya han anunciado que se casarán «en breve» en Torrox, localidad donde la primera se afincó en 2001, y de donde es oriundo su padre, Francisco, de 69. Las dos jóvenes ya están planeando un enlace que no les importaría que fuese oficiado por el alcalde, Óscar Medina, quien precisamente las recibió la semana pasada en el Ayuntamiento para acompañarlas en una multitudinaria rueda de prensa que ofrecieron para contar los detalles de su caso, que tiene todos los tintes de convertirse en el argumento de una novela.

De momento, su relación será el plato fuerte del regreso a la pequeña pantalla de Risto Mejide, quien se pondrá al frente de la que es una vuelta de tuerca al 'talk show' que ya conquistó a los españoles en los 90, 'Lo que necesitas es amor'. Hoy se reinventa en horario de máxima audiencia. Para ello el publicista contará con el apoyo de David Guapo e Irene Junquera, colaboradores fijos de este espacio producido por la cadena en colaboración con Zeppelin TV (Endemol Shine Iberia). A lo largo de tres horas y media los espectadores podrán asistir a propuestas matrimoniales, reencuentros, reconciliaciones, rupturas sentimentales, ultimátums e incluso speed-datings extremos. Un programa, afirman desde Telecinco, “en el que todo puede suceder”.