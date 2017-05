'La voz kids' dice adiós por todo lo alto

SUBEN

-'La voz kids': La despedida del 'talent-show' de Telecinco no pudo haber ido mejor. La de ayer fue la entrega más vista de toda la temporada, anotando un espectacular 27,9% de 'share'. En definitiva, 3,72 millones de espectadores vieron la final, superando a su rival directo, 'Tu cara no me suena todavía'.

-'Tu cara no me suena todavía': El 'talent-show' de Antena 3 fue ayer la segunda opción más vista de la noche pero tuvo que conformarse con su peor dato de la historia, un triste 13,8% de 'share'. La competencia se despedía y, claro, solo 1,37 millones de espectadores optaron por la cadena de Atresmedia.

-'La sexta columna': El programa de reportajes de la Sexta, dirigido por Antonio García Ferreras, volvió a destacar en la noche del viernes con su especial 'Posverdad: de la mermelada a trump'. Más de 1,26 millones de espectadores vieron el espacio, esto es un 8% de la audiencia.

BAJAN

-'First dates': A veces despunta y otras veces se queda a medio camino. El programa de citas de Carlos Sobera no tuvo ayer su mejor momento. Poco más de 900.000 espectadores siguieron el espacio, quedándose en un raquítico 5,8%.

-'Transformers': La 1 pasaba la primera entrega de la serie de 'Transformers' y lo hacía con decepcionantes resultados. Solo 972.000 espectadores vieron la película, que anotó un 6% de 'share'.