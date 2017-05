REGRESO A LA TELE DEL PASADO

Tras la moda de los reencuentros de los protagonistas de éxitos televisivos pasados era lógico que las cadenas no tardasen en desenterrar los propios éxitos del pasado y devolverlos a la pantalla. Si funcionan entraremos dentro de un círculo loco porque dentro de unos años se reencontrarán quienes participen en estos formatos recuperados y otra vez se repondrán en las programaciones, resucitando una vez tras otra. Qué miedo. Lo de 'Operación Triunfo' era un secreto a voces. Desde que TVE comprobó el interés por los triunfitos veteranos ha valorado la idea de volver a abrir la Academia que en su día le arrebató Telecinco. Esta última, por cierto, tiene a punto para emitir una nueva versión de &lsquoLo que necesitas es amor&rsquo. Ahora, que somos más modernos, el título va en inglés y se le añade como coletilla un «...o no» porque por lo visto no todo el mundo precisa de romances. A Isabel Gemio, Jesús Puente y Pedro Rollán les toma el relevo en esta ocasión Risto Mejide. De momento sabemos que la caravana se ha vuelto a poner en marcha y que el canal no las tiene todas consigo con este producto porque no deja de anunciarlo pero no se lanza a estrenarlo.

Entre telarañas deben de estar también otros espacios míticos como &lsquoUn, dos, tres&rsquo o &lsquoLa parodia nacional&rsquo, que, según informa el portal Bluper, han llegado de nuevo a las mesas de los directivos. Y en Antena 3 y Telecinco se están planteando cómo contar de nuevo con ellos entre sus contenidos. ¿Es que acaso se han acabado ya todas las ideas del mundo? Es probable. Es cierto que todo está inventado y que la tele, como tantas otras cosas, va por modas y es lógico que algunas vayan y vengan. Sin embargo detrás de todo esto se esconde también un profundo miedo de nuestros canales a la hora de innovar. Apuestan por lo que funciona o por lo que funcionó hace años, sin dar demasiado margen a nuevas ideas. Ni siquiera lo hacen en las cadenas más pequeñas. Para las de la TDT apenas se produce nada, mientras que a La Sexta y a Cuatro, si les sacas de los espacios informativos o los realitys tipo Gipsy Kings, respectivamente, se pierden.