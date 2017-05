«Habrá menos peleas y tacos»

Aunque su mensaje siempre ha sido el del respeto por los animales, sus programas han estado cargados de tacos y gritos. Sin embargo el herpetólogo Frank Cuesta (León, 1971) confiesa que ha dejado de lado ese personaje una vez que ha logrado captar la atención del público y ahora enfoca sus programas «por donde yo quería». Pese a todo, en la última temporada de &lsquoWild Frank&rsquo, que DMAX estrena este domingo a las 21.30 horas, y en la que viaja a California tras los pasos del personaje literario de Tarzán, el equipo del formato recibió disparos por parte de una pareja de cazadores.

- ¿Qué tiene en común Frank Cuesta con Tarzán?

- No mucho. Tarzán es un personaje creado en base a algo irreal. Él se aprovechaba mucho más de la naturaleza de lo que le devolvía luego, estaba allí por casualidad. Además Edgar Rice Burroughs, el escritor, nunca salió de California, se inventaba los animales que él creía que había en África.

«Me da más miedo un tío con un machete que uno con una escopeta»

- Ha desmontado el mito en cuatro frases&hellip

- A ver, es una historia muy bonita, cuando era pequeño su lectura hizo que me atrajesen los animales. Es un personaje de ficción que estaba muy bien pero para una época concreta.

- Antes protestaba más y ahora dice &lsquosí&rsquo a todo en su cadena, ¿ha cambiado?

- Es un negocio entre la cadena y yo, ellos me llevan al sitio que quieren y luego vamos al que yo quiero. Tampoco estoy yo para estar protestando todo el día.

- ¿Por qué California?

- Todo el mundo tenemos la imagen de Hollywood y chicas en biquini, pero Los Ángeles es una ciudad muy fea. Aquí veremos linces, búfalos, osos&hellip

- ¿Está satisfecho con su labor?

- Ahora estamos enfocando el programa por donde yo quería. El problema es que cuando empiezas a hacer televisión tienes que hacerte con un nombre antes de mandar un mensaje. Empecé &lsquoFrank de la Jungla&rsquo (Cuatro) muy fuerte, con tacos, y atrajo a la gente. Una vez que tenemos un grupo de seguidores ya puedes lanzar el mensaje, el respeto a los animales.

- ¿Entonces ahora es más Frank Cuesta que &lsquoWild Frank&rsquo?

- En &lsquoFrank de la Jungla&rsquo había más de espectáculo que en este programa, peleas, tacos, agresividad&hellip Cuando nos sentamos a hacer el programa el plan era ese, atraer a la gente, y la única forma de hacerlo hoy en día en televisión es tener sangre, tetas o culos, o pegándole a alguien. Todavía hay gente que se piensa que les voy dando hostias a los cámaras.

- En esta ocasión unos cazadores le han llegado a disparar&hellip

- El animal más peligroso que te puedes encontrar en la naturaleza es el hombre, pero me da más miedo un tío con un machete que uno con una escopeta. Si esos cazadores nos hubieran querido hacer daño nos habrían metido un tiro seguro.

- ¿Se atrevió con los toros de rodeo?

- Al final no. Yo lo intenté comparar con las corridas de toros, la diferencia es que allí no se mata, se siguen utilizando. A mí no me gustan tampoco, pero hemos enseñado lo que es.

- ¿Cómo fue el recurso para que liberaran a su exmujer de la cárcel?

- Ya está condenada en firme a quince años de cárcel, ¡por 0,005 gramos, el equivalente a 35 céntimos de cocaína! Ya no caben más recursos&hellip al menos por la vía legal.