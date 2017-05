«Quedar entre los quince primeros no sería un fracaso»

«Playa, surf y mucho buen rollo». Así define Manel Navarro (Sabadell, Barcelona, 1996) la puesta en escena de ‘Do it for your lover’ (‘Hazlo por tu amante’), la canción en cuya letra se intercala el castellano con el inglés y con la que defenderá la candidatura española el próximo 13 de mayo en la final del Festival de Eurovision, que se celebrará en Kiev. El cantante catalán partirá en avión esta mañana hacia la capital de Ucrania, pero ayer se reunió con los medios en Barcelona para despedirse. «Vamos con los deberes hechos», avanzó.

¿Ya es consciente de lo que se le viene encima?

Desde luego, hoy (por ayer) me he levantado, he hecho la maleta, y es cuando me he dado cuenta de que está aquí, de que puedo tocarlo. Ahora es cuando empiezo a estar un poco nervioso por todo.

Solo serán tres minutos, pero todo está medido.

Es un trabajo brutal durante muchos meses para luego soltarlo en pocos segundos. Pero no creo que Eurovision sea solo eso, también es todo lo que he vivido de giras por Europa para promocionarlo, conocer a otros participantes…

¿Se siente más arropado por los fans que cuando fue elegido?

Yo siempre me he sentido arropado. Desde el principio, aunque es verdad que desde el concierto de Madrid he notado más ese apoyo.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que le han dado?

Que disfrute, que me lo pase bien y me olvide de lo malo, porque esto no se va a repetir nunca más en la vida.

¿Este año van con los deberes hechos?

Llevamos los deberes hechos, pero cuando hicimos el primer ensayo nos preocupamos porque la realización no estaba muy bien. Pero ya se ha cambiado. Está todo cuadrado como queríamos. Empezaremos simulando que es de noche, habrá playa, surf y mucho buen rollo.

¿Lleva algún amuleto por si acaso?

Tengo una guitarra nueva que me ha regalado la marca Gibson y a ver si me da suerte. También llevo colgada del cuello la mano de la Virgen de Fátima, que me regaló mi madre, y me he tatuado en el brazo la palabra ‘música’ en ucraniano. Por costumbre tengo cantar ‘Despacito’, de Luis Fonsi, antes de salir al escenario (risas).

¿En qué posición cree que va a quedar?

A mí me gustaría salir a actuar al principio de la segunda ronda, del 13 al 16. Voy a hacer todo lo posible por ganar, de eso que no quepa duda, pero estar entre los diez primeros estaría bien, incluso estar entre los quince mejores para mí no sería un fracaso.

Entonces, ¿sería un fracaso quedar por debajo del quince?

No, a ver, tampoco. Lo que digo es que en Eurovision no hay unas pautas que haya que seguir para quedar bien clasificado. Tu puesto es algo que depende de muchos factores, aunque hagas una actuación perfecta. A veces haces una actuación menos decente pero le acaba gustando al público.

¿Sigue viendo a Italia como favorita?

Después de escuchar a todos los representantes, creo que el italiano es el gran favorito en este certamen. Solo hay que leer las redes sociales y las apuestas para darse cuenta. Pero en Eurovision siempre se dan sorpresas.

¿Y cuando todo acabe?

A mí me han dicho que el mejor momento es cuando te bajas del escenario, cuando te lo sacas todo de dentro. Y al día siguiente seguiremos trabajando, porque ya tengo varios conciertos previstos en España.

Si ganara…

Seguramente me pegaría una fiesta única... Que a lo mejor me tengo que quedar unos días más en Ucrania (risas). Mira, ¡si gano me rapo el pelo!