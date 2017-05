Tocamientos a una cantante italiana

La cantante Emma Marrone, que representó a Italia en Eurovision en 2014 y presentó el festival de San Remo en 2015, sufrió un desagradable episodio cuando ensayaba la canción ‘I’m calling you’ para el programa ‘Amici di Maria di Filippi’, de Canale 5 del grupo Mediaset. Uno de los bailarines que la acompañaban realizó multitud de tocamientos obscenos sobre Marrone, que llegó a gritarle «No, un poco menos» en varias ocasiones. «No quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!», se quejó la artista.