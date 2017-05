TE LLAMAS TOBY

Una vez defendí a un narcotraficante en la Audiencia Nacional. El juicio duró una semana, el sumario tenía miles de páginas y no cobré nada. No lo pretendía, igual que en otros casos de menos envergadura. Tampoco pensé que fuera una esclava. Era pasante de abogado. Estaba aprendiendo. El problema no es no cobrar cuando estás aprendiendo, es cobrar una birria cuando ya estás trabajando. Esclavas son las de 'El cuento de la criada', la serie de Hulu que aquí emite HBO. Tan inquietante como la novela de Margaret Atwood en que se basa. El tercer capítulo pone los pelos de punta. Ves a las chicas lesbianas que salen tanto en los telediarios y, bueno, a Alexis Bledel le va peor, pero ese tipo de cosas son de las que alerta Atwood.

A Jordi Cruz le ha caído la del pulpo (la de Twitter) por defender la existencia de los 'stagiers', becarios o aprendices de cocina que trabajan gratis en restaurantes con estrellas Michelin. «Estás aprendiendo de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio. Imagínate cuánto dinero te costaría eso en un máster en otro sector», dijo en &lsquoEl Confidencial&rsquo. Coincidió la divulgación de esas declaraciones con el Día del Trabajo y la noticia de que el chef se había comprado una casa de tres millones de euros. Para qué quieres más. A la turbamulta anónima se unieron otros. Por ejemplo, Pepe Álvarez, de UGT, que ha asegurado que pedirá explicaciones a la televisión pública. Ay, madre. Ayer, Cruz se defendió en lo de Alsina. «Se está confundiendo precariedad laboral con ganas de aprender».

Jordi Cruz, cara de niño, pelo Beaukelaer y voz ahuecada, es del genero tontín (lo de &lsquoMasterChef&rsquo es inaguantable). Pero aquí tiene razón. En la primera vuelta de las elecciones francesas el Big Data falló. Predijeron con algoritmos que pasarían Fillon y Le Pen. El error estuvo en dar demasiada importancia a Twitter. Ya pusieron verde a Cruz cuando en &lsquoEl hormiguero&rsquo se mostró contrario a la tapa gratuita. Nuestros problemas más acuciantes. Lo peor es que tengamos que oírle decir 'stagiers'.