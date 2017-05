Sobera vuelve a repartir millones

Cuando Carlos Sobera empezó a presentar 'First Dates' en Cuatro, dejó de ser 'el de los millones' para convertirse en 'el de las citas'. Ahora el presentador vasco volverá a ponerse al frente del género con el que saltó a la fama televisiva, los concursos. Será en 'The Wall', un juego de preguntas y respuestas que ya prepara Telecinco. En cada programa, que se grabará íntegramente en París debido a que el montaje requiere un plató de grandes dimensiones que no existe en España, Sobera guiará a una pareja de concursantes que jugará por un gran premio económico.