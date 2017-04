Nadie que se considere buen seriéfilo puede a estas alturas permanecer al margen del fenómeno ‘Por 13 razones’. Si usted no ha oído hablar de ella, perdóneme, pero no está dentro de este club. Comprendo que es difícil mantenerse al día de todas las noticias y novedades alrededor de este medio pero el ruido que ha provocado la última apuesta de Netflix ha sido tan atronador que resulta complicado no percatarse. En las redes sociales es el título más comentado en lo que va de año, por delante de ‘The Walking Dead’ (no me extraña) y de ‘Juego de Tronos’ (que aún no ha estrenado sus nuevos episodios). Más allá de este dato, la historia de Hannah Baker (personaje principal) ha logrado elogios y críticas por todo el mundo. También muchos seguidores y alguna que otra polémica. Son los ingredientes básicos de un éxito.

Basada en la novela escrita por Jay Asher, a simple vista esta apuesta podría parecer un título adolescente más en torno a la vida en un instituto americano. Pero va más allá. Porque aquí se van a exponer muchos tópicos y acciones habituales, así como algunos clásicos del género y se demostrará cómo todos estos hechos (aunque resulten insignificantes o tradicionales) pueden arruinar la vida de una estudiante. La citada Hannah es el personaje ausente (aunque en torno a ella gira la producción), pero ella está muerta desde que comienza la trama. Ahí nos topamos con el conflicto. Clay Jensen, uno de sus compañeros, va a encontrarse un día al volver a casa un paquete anónimo que contiene una caja de zapatos con siete casetes grabados por ambas caras por Hannah antes de quitarse la vida y en los que señala las razones que le han motivado a tomar una decisión tan radical y a señalar a quienes han sido los culpables.

Y aunque la premisa es rebuscada (lo es), funciona y consigue atrapar la atención del espectador. Y aunque haya un exceso de implicados (como si hubiese que rellenar episodios), el relato consigue sostenerse. Y aunque Clay sufra mucho (demasiado), uno no puede evitar solidarizarse con él. El bullying tiene ya su serie. No es perfecta ni falta que hace. Netflix ha logrado de nuevo adelantarse y dar que hablar.