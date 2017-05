¿Recuerdas a los ganadores de todas las ediciones de 'Supervivientes'?

Xavier Monjonell y Alfredo Cortina. Estos nombres pueden resultar totalmente desconocidos para el público, incluso para aquellos que dicen ser fieles seguidores de 'Supervivientes'. Son los ganadores de las dos primeras ediciones del 'reality' que llegó en el año 2000 a Telecinco como 'Expediente Robinson', alentado por el éxito de 'Gran Hermano'.

"El primer estreno de la cadena para la nueva temporada, en horario de máxima audiencia, pondrá a prueba cualidades como la resistencia, estrategia y habilidad de los concursantes". Así anunciaba la cadena de Fuencarral, el arranque del nuevo concurso que se grabó en el archipiélago de Bastimentos, cerca de las costas de Panamá. Como curiosidad, en 'Expedición Robinson 1 y 2" eran los propios concursantes los que elegían a los ganadores.

Xavier Monjonell, monitor de esquí de Lloret de Mar, fue el primero que se alzó con el premio del concurso de supervivencia: 10 millones de pesetas (60.000 euros). Tenía 28 años. Poco se sabe de Monjonell desde entonces, aunque parece que sigue sintiendo inclinación por la aventura como se deduce de uno de los últimos vídeos que ha colgado hace apenas unas semanas en su cuenta de Youtube en el que muestra un viaje en moto por Los Andes.

Xavier Monjonell y Alfredo Cortina.

Le siguió Alfredo Cortina, jugador de golf, que logró 20 millones de pesetas tras su paso por las Seychelles. Nadie apostaba por él cuando llegó a la isla con su palo de golf y su aire de chico pijo, pero su facilidad en el trato y sus habilidades físicas hicieron que se fuera ganando a sus compañeros. Cortina pactó con dos de ellos que se repartirían el premio en el caso de que alguno venciera. Sin embargo, según comentó en una entrevista, fue la propia dirección del programa la que le dijo que no era conveniente que lo hiciera. "La dirección del programa nos dijo que eso no se podía hacer porque traería problemas fiscales, así que decidimos que no se repartiera el dinero", aseguró en Hoy Cinema de ABC.

Antena 3 se hace con el concurso

Tras un año sabático, el 'reality' regresó a la televisión, pero de la mano de Antena 3 que le dio un giro radical al concurso al incluir en el casting solo nombres conocidos. De hecho, pasó a llamarse 'La isla de los famosos'. Máximo Valverde, Miguel Temprano, Nani Gaitán, Daniela Cardone, Alejandra Prat, Ismael Beiro, Paola Santoni y Pablo Martín fueron los ocho participantes de esta nueva etapa en República Dominicana. La cadena de Atresmedia quería a 16 supervivientes, pero el caché que exigían los VIP hicieron que esta cifra se redujera a ocho.

Los presentadores de esta edición fueron Paula Vázquez, en la isla, y Alonso Caparrós, en plató, el mismo que hace apenas unos meses, tras años alejado de los medios, regresó a la pequeña pantalla como concursante de otro 'reality', 'GHVIP'. En 'La isla de los famosos', el sistema de votación se cambió y pasó a ser competencia del público. Además se hacían conexiones en directo.

La modelo argentina Daniela Cardone, conocida por aquel entonces en España por su amistad con el exmarido de Lolita Guillermo Furiase, fue la ganadora de esta edición con el 79,4% de los votos, por delante de uno de los que se perfilaban a priori como posible vencedor del concurso, Ismael Beiro (ganador del primer 'Gran Hermano'). Se embolsó 60.000 euros. Su sensibilidad y fortalez mental se convirtieron en sus armas claves.

Tras su paso por 'La isla de los famosos', Cardone participó en alguna película y otros concursos como 'El musical de tus sueños' (2009), y 'Generaciones cruzadas' (2014). Cuenta con su propia marca de ropa DC y ha destacado en los últimos años en su faceta como Dj. Sonadas han sido sus fotos subidas de tono en redes sociales, aunque su frenética actividad en ellas le jugó el año pasado una mala pasada que le llevó a cerrar sus cuentas de Twitter e Instagram. El motivo: una imagen que subió de su gato Matute..., embalsamado. Las múltiples críticas que recibió le obligaron a tomar esta decisión.

Arriba, Felipe López, quien tras ganar 'La isla de los famosos', también participó en 'Mira quién baila'. Abajo, a la izquierda, Daniela Cardone. A la derecha, José Antonio Canales. / TVE | SUR

Ante el éxito de 'La isla de los famosos', Antena 3 emitió una segunda entrega del 'reality' ese mismo año, en 2003, desde el parque nacional de los Haitises, en la República Dominicana. En este caso, fue el nadador Felipe López el que se proclamó campeón. Competía con Silvia Fominaya y Asdrúbal, Coral Bistúer, Jeannette Rodríguez, Elsa Anka, Vania Millán, Alejandra Grepi, María Pineda, Pilar Soto, Marc Ostarcevic, Jorge Salatti, Nacho Sierra, Santiago Urrialde, Isaac Vidjrakou y Paco Vegara.

Después de su paso por 'La isla de los famosos', el nadador, con títulos tan importantes como el de campeón de España en 100 metros mariposa, participó en la novena edición de 'Mira quién baila' donde quedó como segundo finalista, justo por detrás del torero Miguel Abellán. Actualmente es pareja de la modelo, actriz y presentadora Mireia Canalda con la que tiene dos hijos, trabaja como entrenador personal y masajista, y cuenta con un blog en la revista 'Hola' llamado 'My little bubble'.

En 2004, el 'reality' de supervivencia se trasladó al Amazonas y pasó a llamarse 'La selva de los famosos'. El torero José Antonio Canales, primo de Fran y Cayetano Rivera, fue el ganador de esta edición en el que, como dato curioso, participó Bigote Arrocet, actual pareja de María Teresa Campos, y Leticia Sabater, que actualmente repiten en la última entrega de 'Supervivientes'. Canales Rivera ha seguido dedicándose al mundo del toreo, aunque su presencia en los ruedos ha disminuido bastante. Su nombre ha estado vinculado en los últimos años a algunas polémicas. A la separación de su mujer María del Carmen Fernández, con la que llevaba doce años y tenía dos hijos en común, llegó su posible relación con una ex de Álvaro Escassi, Patricia Martínez, y una condena por maltratar a su caballo. Tuvo que pagar una multa de 600 euros por causar heridas sangrantes y profundas al animal en el hocico.

Para su última edición en Antena 3, la cadena trasladó el 'reality' a África y volvió a la fórmula de famosos versus anónimos. Destacó la participación de personajes como la cantante María Jiménez, Pocholo Martínez-Bordiú y la malagueña ganadora de Gran Hermano 2, Sabrina Mahi. Pero el vencedor fue el torero Víctor Janeiro, hermano de Jesulín de Ubrique. 'Aventura en África' fue la edición de este concurso en Antena 3 que logró mayor número de espectadores y fue la más extensa: duró 64 días, 10 más que la anterior. Víctor Janeiro se casó en 2013 con la periodista Beatriz Capote, con la que tiene un hijo. Desde el nacimiento de su primogénito, la pareja se mantiene alejada de los programas del corazón, después de que durante años salieran en ellos un día sí y otro también.

Regreso a Telecinco

En 2006, Telecinco recupera el 'reality' bajo el nombre de 'Supervivientes: perdidos en el Caribe'. La edición vuelve a acoger solo a personajes VIP y se traslada a Santo Domingo. Pipi Estrada, ex de Terelu Campos, que en un principio se perfiló como la estrella del concurso fue el quinto expulsado, mientras que unas de las participantes por las que a priori no se apostaba, fue la que ganó el concurso. Se trata de Carmen Russo. La vedette fue la participante de este 'reality' que pasó más tiempo sola en la isla que acompañada. Y es que en 'Supervivientes: perdidos en el Caribe', el expulsado de la semana podía optar a quedar en 'La última playa', donde tenía que subsistir solo. Russo pasó allí la mayor parte del 'reality' con la única compañía de un coco al que llamó 'Enzo'.

No fue el único reto que superó la artista ya que, tras varios años intentando cumplir el sueño de tener un hijo, fue madre a los 53 años en 2013 de una niña a la que puso María. A nivel profesional, una de sus últimas apariciones ha sido como madre de Santi Millán en la serie de Telecinco 'El chiringuito de Pepe'.

En 2007, 'Supervivientes' se trasladó a Honduras y, en el casting, se incluyen los nombres de Raquel Bollo, ex de Chiquitete; Rebecca Loos, supuesta examante de David Beckham; Teresa Martín, atleta y Miss Málaga 2003, y Sofía Cristo, hija de Ángel Cristo y Barbara Rey. Pero el que se hizo con el maletín fue Nilo Manrique, exmarido de la presentadora Isabel Gemio. Su última aparición televisiva fue en 'Sálvame', el pasado mes de febrero, para anunciar que se marchaba definitivamente a Cuba, tras 20 años en España. Según él mismo manifestó en el programa de Jorge Javier Vázquez, pasaba por una precaria situación económica al encontrarse en el paro y vivía de lo que le prestaban los amigos. "Es hora de empezar una nueva vida", señaló.

Arriba, Carmen Russo. Abajo, a la izquierda, Nilo Manrique. A la derecha, Víctor Janeiro. / Telecinco | Antena 3

La exactriz porno Miriam Sánchez, contra todo pronóstico, fue la ganadora de 'Supervivientes 2008'. La expareja del periodista Pipi Estrada se ganó al público gracias tanto a su fortaleza física, pero sobre todo mental. Se convirtió en una verdadera superviviente en 'La atalaya', un pequeño paraje de tan sólo cinco metros de largo por dos metros de ancho y rodeada de piedra de pizarra y mucha vegetación, donde permaneció una semana y de la que salió prácticamente como ganadora en una edición en la que participaron, entre otros, Karmele Marchante y el cantante 'Joselito'. Sánchez estuvo varios años como asesora del amor en 'MYHYV' junto al que por aquel entonces era su pareja Pipi Estrada, pero de este programa salieron por la puerta de atrás tras verse envueltos en un escándalo por presuntamente facilitar teléfonos de chicas del programa a personajes famosos.

A la izquierda, Mayte Zúñiga. A la derecha, Miriam Sánchez. / Telecinco

En la actualidad, Miriam Sánchez, mantiene una relación con uno de los integrantes de 'Vivancos' y se dedica a hacer 'bolos' en discotecas y fiestas. Recientemente, su nombre salió a relucir tras subastar en las redes sus implantes mamarios de silicona de 550 centímetros cúbicos cada uno. El precio de salida era de 500 euros.

Honduras siguió siendo escenario de la siguiente edición de 'Supervivientes' en 2009, en el que partía como favorito Álvaro Muñoz Escassi, que tuvo que abandonar el concurso tras sufrir un esguince en una de las pruebas semanales. Algunos medios señalaron que esta edición fue de las más duras, de hecho, los concursantes tuvieron que ser evacuados por un terremoto de 7,1 grados registrado frente a la costa norte de Honduras.

A la final llegaron Yvonne Orsini (Miss Puerto Rico 2008), que llevó a la isla el manual de supervivencia de Vietnam que le regaló su padre; Matías Fernández (concursante de Gran Hermano 4), y la mediofondista guipuzcoana Mayte Zúñiga, 22 veces campeona de España y dos veces en una final olímpica, que finalmente fue la elegida por el público. Desde hace unos años trabaja en el área técnica de la Federación Española de Atletismo con las categorías inferiores, y ejerce de feliz madre de Helena y Noelia. Está casada con el periodista Julio Maldonado 'Maldini' y aún conserva su récord de España de 800 metros, establecido en Sevilla en 1988.

Arriba, Rosa Benito. Abajo, a la izquierda, Christopher Mateo. A la derecha, María José Fernández.

Las dos siguientes ediciones de 'Supervivientes' volvieron a combinar a caras conocidas con personas anónimas. En la de 2010, el programa se trasladó a Nicaragua y tuvo como presentadora en la isla a Eva González. Además, se caracterizó por ser la única entrega con VIP y anónimos en los que estos últimos coparon los tres primeros puestos del 'reality'. Ganó la tasadora de joyas María José Fernández. Desde el primer momento se metió en el bolsillo al público y a mucho de sus compañeros en la isla por su simpatía y por asumir el papel de "madre" del grupo. Aunque también fueron sonadas sus peleas con algunos de los integrantes del grupo de los famosos como Beatriz Trapote (mujer de Víctor Janeiro), Bea 'la legionaria' (concursante de Gran Hermano 6) y Rafa Mora (extronista de 'MYHYV).

Y llegó 'Supervientes 2011'. Fue uno de los más seguidos en toda la historia del 'reality' y la final logró récord histórico: casi 4,5 millones de espectadores y un 38,8% de 'share'. Una de las responsables fue Rosa Benito y todos las polémicas que surgieron tanto dentro de la isla como fuera y que se colaron en Honduras sin que los participantes fueran conscientes de ello. Uno de los momentos más vistos del concurso fue la visita a Honduras del que ahora es su exmarido, Amador Mohedano, cuando ya había rumores de los problemas de la pareja alimentados por las confidencias de Rosa en la isla. Este fue el año de Kiko Rivera, Sonia Monroy, Aída Nízar, Jacobo Ostos y Tatiana Delgado, por citar solo algunos nombres.

Tras dejar 'Sálvame' el 1 de julio de 2016 al no llegar a un acuerdo con Telecinco sobre las condiciones de su contrato, la cuñada de Rocío Jurado siguió con la gira de conciertos que había iniciado con su hija Rosario Mohedano por distintos puntos de España. La ruptura con Mediaset parecía definitiva hasta que Rosa Benito reapareció en el primer debate de 'Supervivientes 2017' en el que está participando como colaboradora.

Tuvieron que pasar tres años para que Telecinco emitiera una nueva edición de 'Supervivientes'. Tras ganar su exmujer, Amador Mohedano aceptó participar en el 'reality' que en 2014 contó con un nutrido casting en el que destacaron los nombres de Rafa Lomana, Anabel Pantoja, Antonio Tejado, Diego Matamoros, Yolanda 'la pelopony' y Bibiana Fernández. Pero el premio fue para... Abraham García, conocido por su paso por 'Gandía Shore'. El joven se planteó abandonar el concurso en varias ocasiones, pero una llamada de su novia le hizo recuperar de golpe las fuerzas y llegar directamente a la final. Tras su paso por la isla, Abraham García ha continuado ligado a los 'realities'. Tras montar su propio restaurante en Madrid y hacer sus pinitos como Dj, pasó en 2016 por 'MTV Super Shore' y este año ha cogido sus maletas para marcharse a Chile y entrar en 'Doble tentación'. Ya ha provocado la primera ruptura de una pareja dentro de este programa, entre Tony Spina y Flavia Medina.

A la izquierda, Abraham García. A la derecha, Jorge Díaz. / Telecinco

En 2015, Telecinco reunió en Honduras a un grupo de famosos con perfiles bien distintos, que protagonizaron una de las ediciones más comentadas y controvertidas del 'reality'. Mediaset consiguió fichar a la hija de Isabel Pantoja, junto a personajes tan dispares como el actor porno Nacho Vidal, el cantante de 'Obus', Fortu Sánchez; la empresaria Carmen Lomana, el torero Rafi Camino y la pareja de Chiquetete Carmen Gahona, entre otros. Sin embargo, y a pesar de las personalidades tan potentes que se dieron cita en la isla, ganó un sosegado y siempre tranquilo Christopher Mateo, concursante de 'Quién quiere casarse con mi hijo'.

Tras salir del concurso, mucho se habló y se cuestionó su estilo de vida y el de su familia llena de casas de lujos, coches de alta gama y fiestas un día sí y otro también. Un tren de vida del que sigue presumiendo en las redes sociales. Ahora se encuentra inmerso en su carrera como Dj.

Otro joven, practicamente desconocido por el gran público, e igual de escualido y, a priori, con pocas opciones de sobrevivir en Honduras, fue el que el año pasado se alzó como ganador de 'Supervivientes 2016'. Se trata del modelo Jorge Díaz, que convivió en la isla con la mismísima Mila Ximénez, colaboradora de 'Sálvame'; el también colaborador y presentador Víctor Sandoval; la niñera de Kiko Rivera e Isa Pantoja, Dulce Delapiedra; el concursante de Gran Hermano 16, Suso Álvarez, y la tronista de 'MYHYV', Patricia Pérez 'Steisy', entre otros.

Hasta ese momento se le conocía por haber ganado el concurso de Rey de la Belleza de Extremadura y posteriormente quedar finalista de Rey de la Belleza a nivel nacional. Una vida dedicada a las pasarelas que compaginaba con su trabajo como repartidor de la panadería de sus padres.

Ahora continúa con su faceta como modelo, desfilando en pasarelas como las de Cibeles y Milán para Desigual y Cortefiel, y recientemente se han introducido en el mundo de los negocios con la apertura de un pub-restaurante en la playa de Medellín, en su tierra natal, Badajoz, al que ha bautizado como 'La palapa', en un claro homenaje a 'Supervivientes'.