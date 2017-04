El malagueño Richard Alcayde se despide de 'Top Chef'

Lo tuvo esta semana difícil el jurado de 'Top Chef'. Lo reconocía el propio Alberto Chicote. Pero tenían que elegir a uno y en esta ocasión le tocó a Richard Alcayde recoger sus cuchillos y marcharse del concurso de Antena 3 a sólo dos programas de la final. Eso sí, el malagueño se despide con la cabeza alta: "Me voy con la sensación de los deberes hechos, y al mismo tiempo, con la emoción de quien se aleja de la familia". Y es que han sido diez programas los que Alcayde ha conseguido mantenerse en liza. En ellos, ha dejado huella entre sus compañeros, especialmente en Rakel, que lamentaba perder su "equilibrio", su "apoyo" en el concurso. "Es el mejor, ha jugado limpio", destacaba la concursante, que esta semana se ganaba el favor del jurado en esa 'Última oportunidad' en la que junto al malagueño, Víctor y Melissa, tuvo que revisionar un postre de su infancia. Pero no lo elegían ellos, sino sus madres, en el caso de Rakel, su tía. La valenciana triunfó con su flan con sopa de café. Sin embargo, el arroz con leche con el que Richard Alcayde recordaba a su abuela fue el que se llevó la menor puntuación.

"Hay que mirar siempre adelante", se animaba el malagueño, muy satisfecho de haber llegado tan lejos. "Acariciar los últimos programas es muy bonito", apuntaba sin dudar en recomendar la oportunidad de probar suerte en el concurso: "Merece mucho la pena pasar por aquí. Para mí ha sido una experiencia 10". De ahí que se marchara con una sonrisa... por el buen sabor de boca que le queda por lo que ha demostrado pero también por el que deja ente sus compañeros/rivales. Ya sólo quedan cuatro después de esta reñida última entrega en la que han tenido unas ayudantes especiales: sus madres. Tras una primera prueba en la que tuvieron que sacar un plato de las sobras del desayuno, tuvieron que enfrentarse al reto de elaborar una propuesta en la que estuviera integrada la castaña. Aquí es donde entraban en juego las madres. Mientras ellas se ponían manos a la obra, los concursantes debían limpiar las castañas. El primero en terminar fue Richard. Más le valía darse prisa. "Me da miedo dejar a mi madre sola mucho rato", reconocía con conocimiento de causa: "Siempre ha estado trabajando, no tenía tiempo para cocinar pero cuando podía lo hacía con mucho cariño". Su madre no se quedaba atrás: "Este es uno de los días más felices de mi vida". Finalmente, y a pesar del empeño y la ilusión que puso en su labor de pinche, los ganadores de la prueba fueron Montoro y su madre, que consiguieron conquistar los paladares de un jurado muy especial: los propios familiares de los concursantes. En este caso, el chef privado se aseguraba así directamente su pase al siguiente programa. Cada vez menos contrincantes, y más tensión. Especialmente, entre Rakel y Melissa. Sin duda, continuará. Y avisan sorpresas.