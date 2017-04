PUTA MARIPOSA

Hay tráilers que te quitan cualquier gana -por pequeña que sea- de ver la película o serie que promocionan. Otros ofrecen tanta información y tan mal suministrada que te arruinan el visionado posterior, avanzándote datos que no hacía ninguna falta que conocieses. Y luego hay otros que aumentan las expectativas depositadas en el producto y multiplican el deseo de que se estrene pronto. Eso ha pasado con el avance de la nueva temporada de 'El Ministerio del Tiempo' (que fue recibido con euforia hace días en el Serializados Fest de Barcelona) y ha generado todo tipo de comentarios, alabanzas y especulaciones por las redes. Tan importante es hacer un buen trabajo como saber venderlo. Y en eso los del 'Ministerio' trabajan de maravilla. Están adaptados a los nuevos tiempos, utilizan todo tipo de medios de comunicación, dialogan con su público y lanzan guiños siempre que es posible.

De lo visto en el tráiler, los versos de Miguel Hernández («Pintada, no vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias») anticipan que la trama de los capítulos que están por llegar va a complicar la vida de los funcionarios. También se anuncia el regreso del coqueto Lope de Vega, del inseguro Cervantes y del incansable Velázquez. A ellos se van a unir Goya, Bécquer y hasta Hitchcock. Si en otro tiempo me hubiesen dicho que en una serie fantástica producida por nuestros lares iba a aparecer el maestro del suspense me habría dado bastante miedo, para qué nos vamos a engañar. Afortunadamente el panorama ha cambiado mucho. Y el excelente recorrido de 'El Ministerio' es una garantía de calidad. Los ministéricos tenemos confianza. Y eso, me consta, da seguridad a los guionistas a la hora de escribir nuevas historias. Y a atreverse con planteamientos arriesgados. Bienvenidos sean.

Como bienvenidas son esas frases con doble sentido y esas coletillas que se cuelan en los guiones y que hacen disfrutar aún más de la ficción de los Olivares. El tráiler regala una. Se escucha el proverbio chino «El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo». Y a Salvador rematando: «Puta mariposa». Genialidades.