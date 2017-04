«El peor plato» de &lsquoMasterChef&rsquo

El jurado de la quinta edición de 'MasterChef', el 'talent' culinario de TVE, se enfrentó el pasado domingo a lo que ellos mismos definieron como «el peor plato de la historia» del concurso. Si parecía que en esta clasificación el 'León come gamba', una receta que causó la mofa de los espectadores en la segunda edición del programa, no iba a tener rival, le superó ampliamente la 'Manzana Asada' de la concursante Paloma. El chef Jordi Cruz fue el único que se atrevió a probarla y lo definió como «un ascazo. Que no se repita más o en dos días estás en la calle».