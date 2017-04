LA 3 DE 'THE AFFAIR'

Se producen y emiten tantas series hoy en día que es normal que muchas pasen inadvertidas. Es imposible atender toda la oferta que cadenas, plataformas y otros sistemas plantean. Nos dan ficciones por encima de nuestras posibilidades. Pero el fenómeno que más me llama la atención en esta nueva era es la capacidad que tenemos de encumbrar y luego lanzar al vacío un mismo producto. Lo encomiamos, le damos los premios, lo llenamos de alabanzas y a la mínima que se descuida lo dejamos caer al olvido y permitimos que se vilipendie, sin compasión. La nueva edad de oro de las series nos ha convertido en desalmados.

Sucedió con 'Homeland' años atrás. O con 'Mr. Robot' hace poco, que pasó del todo a la nada. Y lo mismo ha ocurrido con 'The affair', que revolucionó por su novedosa narrativa en su primera temporada, en la segunda ya le salieron algunos detractores y con la tercera le han terminado de dar por todos los lados. No tenemos remedio. Cierto es que existen títulos con premisas que luego es complicado alargar. La de 'The affair' lo era. La serie mostraba cómo se desarrollaba la aventura sentimental que vivían, al margen de sus parejas, durante un verano dos personas y lo contaba desde ambos puntos de vista, para que al espectador le llegase la doble información.

Más allá de describir y descubrir el 'affaire' parecía complicado encontrar más historia que relatar. Pero la producción estadounidense lo logró y en las siguientes entregas añadió la visión de los dos afectados colaterales de la infidelidad, la esposa de él y el marido de ella, lo cual fue un acierto y dotó de contenido la continuación.

Llegados a la tercera temporada había que buscar un nuevo rumbo si querían seguir adelante. Y querían, claro que querían, Showtime no deja escapar un éxito fácilmente, lo estira hasta dónde haga falta. En esta ocasión hicieron una apuesta y fue centrarse especialmente en un personaje -Noah-, en sus fantasmas, en sus traumas, en sus miedos. Fue una decisión arriesgada porque significó desatender al resto de protagonistas. Aún así 'The affair' ha iniciado una deriva interesante. Ya no importa el qué, ahora importa quién.