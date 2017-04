Para que un grupo de atracadores caiga bien a la opinión pública debe cumplir tres requisitos: no matar a nadie, tener carisma y robar a un ladrón. En 'La Casa de Papel', la serie que Antena 3 presentó ayer y ya está lista para su estreno «próximamente», los protagonistas intentan cumplir con las dos primeras condiciones, pero con la última llegan más lejos, porque el dinero que piensan sustraer ni siquiera existe aún. Una banda de buscavidas formada por los actores Úrsula Corbero, Paco Tous, Álvaro Morte y Alba Flores, entre otros, planean entrar en la Casa de la Moneda y usar sus planchas para fabricar 2.400 millones de euros. Un plan perfecto, el mayor atraco de la historia.

Lo novedoso de la propuesta es que el género de los robos y golpes había sido un terreno exclusivo para el cine, debido a la dificultad de alargar el atraco en el tiempo, y rara vez se había llevado a la ficción televisiva. En 'La Casa de Papel' la acción transcurre entre un viernes y un lunes, cuatro días que se desarrollarán a lo largo de 18 capítulos como «una partida de ajedrez entre polis y cacos», como explica Álex Pina, responsable de la serie y que pretende revolucionar de nuevo la parrilla como sucediera con su creación anterior 'Vis a Vis' (Antena 3).

«Es la primera vez que estoy en un proyecto con tantísima acción, que requiere buen fondo físico. Las armas que usamos pesan mucho, aunque sean ficticias. No solo eso, nunca me habían ofrecido un personaje tan potente, tan cañero», confiesa Úrsula Corberó, que interpreta a Tokio, nombre en clave que usan los miembros de esta organización para no revelar su identidad entre ellos. Con este detalle se homenajea a &lsquoReservoir Dogs&rsquo, la película de Tarantino en la que sus protagonistas usaban colores como apodos; aquí en cambio lo hacen con ciudades.

Nairobi es la actriz Alba Flores, una experta en falsificación y que conoce a la perfección las medidas de seguridad que se usan en los billetes de euro. «Después de este personaje es posible que me sigan colando algún billete falso, pero ahora también los voy a poder colar yo», bromea ella. Paco Tous es Moscú, un exminero al que se le dan bien los butrones; Miguel Herrán es Río, el hacker informático; y Pedro Alonso, Berlín, un ladrón de guante blanco con un razonamiento bastante peculiar. Así hasta formar un equipo de ocho atracadores que estarán dirigidos por El Profesor, un personaje inteligente y misterioso al que da vida Álvaro Morte.

Al otro lado del tablero de este ajedrez cuyas piezas son las armas pesadas, los rehenes y la anticipación, se encuentra el equipo de policías. Estará liderado por una Itziar Ituño que esta ocasión se quitará el uniforme de Ertzaintza que llevó en &lsquoGoenkale&rsquo (ETB) para ponerse el de la mediadora Raquel Murillo de la Policía Nacional.

Interés internacional

La serie aún no se ha estrenado pero ya ha cruzado fronteras. Antena 3 acudió al último MipTV celebrado hace dos semanas en Cannes (Francia), una de las ferias de compra y venta de formatos televisivos más importante del mundo, con el &lsquotrailer&rsquo de &lsquoLa Casa de Papel&rsquo. Ni siquiera les había dado tiempo a llevar un capítulo completo (todavía están rodando los episodios finales) pero con solo mostrarlo «despertó el interés de varias cadenas internacionales y ya tenemos ofertas sobre la mesa», desveló ayer Sonia Martínez, directora de Ficción de Atresmedia. Ahora la cadena busca el mejor acomodo en la actual parrilla; lo que está confirmado es que su emisión se detendrá durante el verano y volverá en otoño para el desenlace.