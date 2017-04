LO QUE DURAN LAS SERIES

'El secreto de Puente Viejo', ese serial referente para Paquita Salas instalado con éxito en las tardes de Antena 3, tiene entre manos una trama de corte fantástico, en la que están involucrados espíritus del más allá, embrujos y figuras diabólicas, capaces de hacer arder un libro o de abrir ventanas con fuerza. No queríais secretos, pues ahí tenéis uno bien grande. Es admirable la capacidad de generar argumentos y de reinventarse de estas series diarias, que permanecen en emisión sin descanso años y años. Esta, en concreto, desde febrero de 2011, con buenos datos de audiencia.

El formato de Boomerang acumula más de 1.500 episodios y al parecer le queda cuerda para rato, aunque deba echar mano a fantasmas y otros seres sobrenaturales. No habría de asustarnos la duración de este título. En Inglaterra 'Coronation Street' supera los 8.600 capítulos desde 1960. Aunque nuestro 'Amar en tiempos...' y variantes no llevan pocos tampoco. ¿Cuánto debe durar una serie? ¿Cuál tendría que ser el tope de cualquier producción televisiva antes de volverse repetitiva, insulsa, poco creíble o mil cosas más? No es una cuestión sencilla de resolver. 'El secreto..., sin ir más lejos, logra cada día enganchar a un buen número de espectadores y es lógico que ni ellos ni la cadena que lo ofrece quieran poner fin al producto. Al fin y al cabo, no es esta una serie creada para contar una historia en concreto, sino un contenedor en el que caben relatos de todo tipo. Eso le permite alargarse todo lo que quiera.

Otro caso diferente es el de 'Cuéntame'. Mucho me temo que al ritmo que vamos conoceremos a los nietos de Carlitos (nosotros no, pero nuestros nietos lo verán en la TVE del futuro). La ficción de la cadena pública va camino de alcanzar las 350 entregas y provoca sentimientos contradictorios. Hay guiones (como aquel del robo en casa de los Alcántara con la abuela dando sartenazos a los ladrones) que evidencian el agotamiento, pero en otros no se nota nada las 18 temporadas que ha cumplido la serie. La cuestión es si los creadores de 'Cuéntame' quieren llegar a una meta en concreto o simplemente se van a dejar llevar hasta que el cuerpo aguante.