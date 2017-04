Primavera en serie

Aunque es raro el mes que no nos encontremos con varias nuevas series, este mes de abril viene cargado de novedades. Al menos de algunas curiosas o interesantes por distintas motivaciones. De una parte, ‘Las chicas del cable’, que se estrena el 28 de abril. Es la primera serie española de Netflix. Está protagonizada por Blanca Suárez, Ana Fernández, Nadia de Santiago y Maggie Civantos. Producida por Bambú, la serie se sitúa en el Madrid de 1928, con la apertura de la compañía nacional de teléfonos. Se trata de una serie de época, algo que no es ajeno a Bambú, pues entre sus créditos se encuentran ‘Velvet’ y ‘Gran Hotel’. También en Netflix podrá verse desde el 21 de abril, ‘Girlboss’, la serie creada por Kay Cannon (‘Dando la nota’) sobre Sophia Amoruso, la veinteañera que se convirtió en millonaria al fundar el imperio online de moda Nasty Gal. La comedia de 13 episodios de 50 minutos está protagonizada por Brit Robertson. La serie está inspirada en el libro homónimo. Por su parte, la tercera temporada de ‘Fargo’ podrá verse en Movistar Series Xtra desde el 20 de abril. La serie vuelve al presente, en concreto cuatro años después de los sucesos de la primera. Está protagonizada por Ewan McGregor, que interpreta a dos hermanos que no se llevan bien, muy distintos, pues uno es un fracasado y el otro consiguió el éxito. La rivalidad entre ellos desencadenará una serie de acontecimientos. Esto es solo una pincelada de todo lo que llegará durante la primavera.