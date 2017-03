'Juego de Tronos' confirma la fecha de estreno de su séptima temporada en HBO

El canal HBO acaba de emitir un vídeo en directo en Facebook para anunciar la fecha de regreso de la séptima temporada de 'Juego de Tronos. Los seguidores de las historias de Poniente ya tienen una cita para marcar en su calendario: el 16 de julio de 2017.

El directo ha mostrado un gran bloque de hielo que se iba deshaciendo a base de llamaradas de fuego hasta revelar en su interior un tablón de madera con la esperada fecha. Los actores involucrados en las principales tramas, Isaac Hempstead-Wright (Bram), Lena Headey (Cersey), Gwendoline Christie (Brienne de Tarth) y Alfie Allen (Theon), han ido apareciendo durante esta 'canción de hielo y fuego' en la que se pedía a los internautas que escribieran “fuego” o "Dracarys" para acelerar el proceso..

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ