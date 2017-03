Fallece a los 83 años Bernardo Cortés

El popular cantautor Bernardo Cortés Maldonado, conocido como el poeta de la Barceloneta, ha fallecido hoy en el Hospital del Mar de la capital catalana a los 83 años, han confirmado a Efe fuentes del centro hospitalario, donde se encontraba ingresado desde hace un tiempo.

Cortés, nacido en Jaén en 1934, ha fallecido en un hospital que se encuentra en el barrio en el que pasó gran parte de su vida, cantando junto a los chiringuitos que había en la playa y que fueron derribados a principios de los años noventa del siglo pasado.

Bernardo Cortés no siempre se dedicó a la música, puesto que antes había tenido una empresa de derribos, aunque una serie de circunstancias personales le arruinaron y acabó ganándose la vida cantando por las calles.

Hace unos años se hizo famoso gracias al programa de Tele 5 "Qué gente tan divertida' y también debido a la parodia que hizo el actor Oriol Grau en TV3 como 'Palomino' en el programa 'La Cosa Nostra', de Andreu Buenafuente. Cortés, que llegó a Barcelona en el año 1952, llegó a escribir cuatro libros de poesía: 'Barceloneta de Barcelona', 'Materia y espíritu', 'Amanecer cantando' y 'Poemas de la Barceloneta'. En el año 1999 presentó el disco 'Maravillosa vida', donde expresaba sus ganas de pasarlo bien y de vivir la vida.

El disco se abría con la ranchera 'Perdóname mujer', en la que rendía un homenaje a la figura de la madre y de la esposa, a las que pedía perdón por si las había ofendido. El popular cantautor se definió entonces como 'un trovador, un trotamundos y un vagabundo cantor de mis canciones y de mis cosas'.

'Me conoce solamente Dios y, después, un poco yo. Y lo demás, no me importa nada', rezaba uno de sus poemas autobiográficos, en el que pedía que en su epitafio figurara la siguiente frase: 'Un humilde poeta yace aquí, cantor de tierra, mar y gaviota'.