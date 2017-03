El gazpachuelo que salvó a Richard Alcayde en 'Top Chef'

Ya lo avisó antes de entrar: si iba a 'Top Chef' no sólo era para demostrar lo que vale él, sino también su tierra. Y así lo sigue haciendo Richard Alcayde una semana más en el concurso de Antena 3. Si en el anterior programa elegía el ajoblanco, el cocinero malagueño optó este miércoles por el gazpachuelo para echar el resto en la prueba de 'Última oportunidad' que servía para eliminar a uno de los concursantes. Sabia que la típica receta malagueña era un buen aval. Y no se equivocó. Con ella, el chef ejecutivo del grupo La Pesquera consiguió asegurarse una semana más en el concurso. El jurado que forman Alberto Chicote, Susi Díaz y Paco Roncero lo escogió como segundo mejor plato de la prueba junto al de Rakel, por detrás del virrey de Montoro.

Los tres se enfrentaban a Julio y Tomás en esta última prueba. A cada uno le tocó en suerte un pescado. En el caso de Alcayde, la merluza. Así que no se lo pensó, y para "darle potencia" y sacarle "el máximo rendimiento" no dudó en ir a la despensa y coger gamba roja, berberecho y cigala para realzar lo que sería el gazpachuelo con el que conquistaría el exigente paladar del jurado. Chicote lo identificó rápido. "Muy bueno", añadían. "Soy de Málaga, tengo que defender la tierra y sus productos", advertía quien está considerado por la mayoría de sus rivales como "uno de los fuertes".

Gazpachuelo con gamba roja, cigala y berberechos que elaboró Richard Alcayde.

A pesar de ello, el chef ejecutivo de la Pesquera tuvo que sufrir en este tercer programa de la nueva temporada. No empezó con buen pie, ya que fue eliminado de la primera prueba, la de inmunidad, al no llegar a tiempo con los ingredientes obligatorios. No le sentó muy bien fallar. "Soy muy metódico y perfeccionista", reconocía justificando el enfado tras el error en una prueba cuya victoria logró Víctor.

Pero tampoco tuvo suerte el malagueño en la prueba por equipos. El suyo, que comandaba Rakel, no consiguió ganarse a los 25 pescadores de La Albufera valenciana, donde se desarrolló la competición. Allí debían cocinar sin sus cuchillos, de forma rudimentaria, con fuego de brasa, caldero y parrilla. Y hasta tuvieron que lanzarse a la barca para pescar ellos mismos los pescados que luego cocinarían. Sin embargo, y a pesar de que les resultó "difícil decidir" a sus comensales-pescadores, finalmente fue el equipo capitaneado por Melissa el ganador. Todo un "zasca", avisaba la concursante, para Víctor, que, como dueño del brazalete de la inmunidad, fue quien la puso al frente del equipo, según ella, para demostrar su debilidad.

"Si lo que pretendía era joderme, se ha quedado con las ganas", advertía Melissa. Parece que la competición empieza a ser cada vez mas dura. Van a por todas. Y los cuchillos vuelan, no sólo en la cocina. Víctor era el primero en reconocerlo. Hubiera preferido que se fueran Montoro o Richard, pero al final fue Tomás quien tuvo que abandonar el programa tras la última prueba.

Una prueba para la que contaron con un invitado de lujo: Ángel León (Aponiente, dos estrellas Michelin). Además de acompañar y supervisar a los concursantes durante el desarrollo de sus platos, el cocinero gaditano volvía a 'Top Chef' (formó parte del jurado en la primera edición) para llevar al programa lo que mejor sabe a hacer: sacarle partido al mar. En esta ocasión, presentando unas navajas rellenas con su esencia como fondo y chicharrones de morena como toque crujiente. Al fin y a cabo, esa era la filosofía de esa 'última oportunidad': conseguir el sabor del mar en estado puro. Richard Alcayde lo hizo, y eso le garantizó el pase al cuarto programa. Habrá un competidor menos. ¿A quién le tocará salir la próxima semana? Continuará.