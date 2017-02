El malagueño Ángel Caballero, el galán mujeriego de la nueva serie de Canal Sur

Ha viajado mucho, ha estudiado en los mejores colegios del mundo, procede de una importante familia, pero tiene fama de mujeriego. Su rostro es el de Angel Caballero ('Carmina', 'Arrayán). No, que no se asusten sus amigos. No es un pasado oculto ni lleva doble vida. Es el papel que interpreta en la nueva serie de Canal Sur, 'Entre olivos', que se estrena el próximo lunes en 'prime time'. En ella, el actor malagueño se mete en la piel de Rogelio Cid, un "galán con muchas capas", describe el propio Caballero ilusionado con este nuevo proyecto, especialmente porque es la primera coproducción entre la televisión pública andaluza y México.

Como anuncian desde Canal Sur, cuenta la historia de una empresa exportadora de aceite de oliva, presidida por doña Rafaela, papel que interpreta Pastora Vega. Desde los trabajadores hasta los aristócratas, entrelazados con las intrigas de los socios americanos, se construyen semana a semana las tramas de este nuevo proyecto en el que han participado más de quinientos profesionales, trescientos figurantes y más de setenta técnicos. El titulo de la serie, en la ficción, lo toma del nombre de la compañía olivarera Entreolivos S.A, empresa de producción y exportación de aceite de oliva, con socios latinoamericanos en México para la comercialización en todo el continente americano del preciado aceite de oliva andaluz. La poderosa empresaria Rafaela Peña, su familia, su chófer, empleados, aliados y enemigos, dentro y fuera de su empresa, componen los personajes de esta serie rodada en escenarios exteriores de Málaga, Jaén, Huelva, Córdoba, Cádiz y Almería y en interiores y exteriores naturales de Sevilla, Miami, Ciudad de México y Cancún, puntualizan desde la cadena autonómica.

"Ha sido como volver a casa", reconoce el malagueño recordando su paso por 'Arrayán'. Algo ha llovido. También en televisión. Audiencias mas fragmentadas que exigen cada vez más: "Con tanta oferta, es difícil sorprender". Pero es optimista: "Esta es una serie muy nuestra y eso va a gustar. Además, tiene personajes y tramas para todos los públicos". Confía plenamente en la factura también Ángel Caballero de esta serie que dirige Antonio Cuadri, un veterano del cine que aquí "toca muchísimos temas, algunos incluso que no se han tratado nunca en una serie de televisión, me atrevería a decir", añade Caballero, orgulloso de compartir elenco con actores como la mencionada Pastora Vega, Ana Ruiz, Eduardo Velasco o Jesús Carrillo.

En el caso de Caballero, su personaje mantiene una relación con la hija pequeña de la familia protagonista, una relación no precisamente bien vista. "Es una historia con muchas aristas, con atractivo para enganchar, hay drama, suspense, romance... yo mismo, cuando leía los guiones, estaba deseando saber lo que iba a pasar en el siguiente capítulo", advierte el malagueño sobre un trabajo que le ha dado muchas alegrías. Como otro que tiene pendiente de estreno, la serie 'Perdóname, señor', en este caso, de Mediaset. Con Paz Vega y Antonio de la Torre en el reparto, esta le ha requerido un gran cambio físico para un "personaje muy arriesgado". Habrá que estar atentos a la parrilla de Telecinco.