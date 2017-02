‘This Is Us’, una serie con ingredientes para engancharse

‘This Is Us’ es una serie en la que no suceden grandes acontecimientos, ni ocurren situaciones inexplicables, ni hay mafiosos, ni tronos de hierro, ni publicitarios infieles, ni gente que desaparece por las buenas, ni profesores de química que fabrican drogas, ni nada extraordinario. Eso en apariencia. A no ser que la vida, la familia, la amistad y los momentos que nos definen como personas se puedan considerar extraordinarios.

Entonces podríamos terminar aquí. Sin embargo, es aquí donde precisamente comenzamos. ‘This Is Us’, la serie creada por Dan Fogelman para la NBC, que puede verse en España en Fox Life, tiene todos los ingredientes para conectar con un público amplio, porque ‘This Is Us’ habla de las pequeñas cosas que cobran importancia y dotan de sentido la vida, de los gestos mínimos que son capaces de emocionar a cualquiera con el corazón de piedra.

La certeza de la familia

A Rebecca (Mandy Moore) le gusta la vida que lleva, no quiere tener hijos por el momento. No quiere cambiarla. Jack (Milo Ventimiglia) sí quiere tener hijos, argumenta que la vida con hijos no cambia, que todo seguirá igual. En plena final de la Super Bowl discuten, luego se reconcilian, ella se queda embarazada de trillizos. Todo está secuencia que podría ser una estampa de la vida norteamericana punteada por lugares comunes está medida en el tono, en el ritmo y sobre todo sabe extraer lo universal desde la idiosincrasia americana. Esto no ocurre en el primer episodio, sino en el quinto, cuando ya somos conscientes de que la vida con niños y sin ellos, obviamente, no es lo mismo. ‘This Is Us’ habla por encima de los temas que aborda –obesidad, maternidad, integración, etcétera– de la familia. De una numerosa. Y lo hace desde la perspectiva de la vida y la muerte. Enfrentando la única certeza que realmente tenemos: que nos morimos. Desde aquí se construye una serie emocional que maneja los sentimientos con agilidad desde la definición de los personajes y los estudiados diálogos que buscan la naturalidad. Así, la serie pone el acento en el retrato de la fugacidad de la vida, de la necesidad de atrapar el presente porque uno piensa que tiene todo el tiempo del mundo, a través de secuencias que consiguen transmitir con sencillez y delicadeza el paso del tiempo.

Respira, respira

Rebecca rompe aguas y al llegar al hospital se encuentra con un ginecólogo que no es el suyo, el Dr. Nathan Katowski (un maravilloso Gerald McRaney). El doctor que le ha llevado el embarazo ha tenido un accidente y lo están operando. Katowski le dice que comprende que no confíe en él, sabe que para ella es un completo desconocido, pero consigue tranquilizarla y le asegura que todo saldrá bien y que no se olvide de respirar. ¿Qué mayor desafío hay en la vida que vivir cuando conoces la muerte como alguien cercano? Esta pregunta se articula como un mantra a lo largo de la serie. A veces de un modo tangencial, otras de una forma directa. El Dr. Nathan Katowski acaba de enviudar apenas hace unos meses, tiene cinco hijos aunque el primero nació muerto. Esto lo sabemos porque se lo confiesa a Jack después de una de esas escenas que buscan la empatía con el telespectador. ‘This Is Us’ maneja los sentimientos esquivando la ñoñería. Expone temas relevantes sin caer en tremendismos ni discursos. Aunque el gran acierto de la serie radica en el manejo de los tiempos, en el pasado y el presente, en cómo uno respira para el otro. Es decir, en cómo se conecta el presente y lo que les ocurre a los personajes con su reflejo en el pasado. ‘This Is Us’ nos advierte de que la lectura de nuestras acciones y sentimientos, de nuestras contradicciones y bloqueos, de la encrucijada vital a la que nos enfrentamos diariamente, en definitiva, deben leerse desde la infancia y la juventud.

Gemelos más uno

Randall (Sterling K. Brown) busca a su padre biológico. Sin embargo, cuando lo encuentra no quiere verlo. Le cuesta tomar la determinación y plantarse frente al él, pero al final lo hace, provocando una algunas revelaciones que modificarán su triunfante vida ordenada. Kevin (Justin Hartley) es un actor de una sitcom de éxito que está cansado de que no lo tomen como un actor, siente un vacío en su vida. Así decide dejar la seguridad de la serie y también Los Ángeles para lanzarse a buscar lo que desea en Nueva York. Kate (Chrissy Metz) es la hermana gemela de Kevin, vive dependiendo de su hermano, postergando su vida, mientras se siente frustrada por su cuerpo. Los tres son hermanos nacidos el mismo día. Los hijos de Rebecca y Jack sobre los que se construye esta serie que combina con agudeza el drama y la comedia. Una serie que cree en las buenas personas o al menos en las personas que intentan hacer bien las cosas. Una serie donde la música es un elemento relevante para mostrar el estado de ánimo. Una serie que suena con la energía de ‘Graceland’ de Paul Simon o que vibra con la emoción de ‘Northern Sky’ de Nick Drake. De hecho, ‘This Is Us’ aspira a sonar tan suave y melancólica como la atemporal e imprescindible música del malogrado autor de la luna rosa.