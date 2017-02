Muertes televisivas que nos han traumatizado y de las que hemos conseguido sobrevivir

6

Era un personaje secundario, pero era de esos que están ahí y sin saber por qué se les coge cierto gusto. A él, al contrario que al resto de la pandilla del 90210, no le gustaban los deportes, no era popular, no tenía un especial interés por las chicas... quizá era algo más infantil que los demás, por ello, lo que le 'molaba' a Scott eran las tecnologías y hacer travesuras como si de un niño chico se tratase. Scott Scanlon (Douglas Emerson) era el mejor amigo de David Silver (Brian Austin Green) pero a medida que se fueron sucediendo los capítulos ambos se distanciaron. El momento fatídico del personaje se produjo en el capítulo 14 de la segunda temporada, en el que Scott cumple 16 años. Tras el fiasco de su fiesta de cumpleaños Scott junto a David entran en el despacho del padre para buscar velas para la tarta de cumpleaños y allí coge la pistola de su progenitor que estaba escondida en un cajón. Scott comienza a girar el arma como si fuera un 'cowboy'con la mala fortuna que se mete un tiro delante de David.