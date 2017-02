Ana Rosa Quintana justifica su descuido

La última víctima de los micrófonos abiertos ha sido Ana Rosa Quintana, que dijo en un descuido el lunes durante su matinal en Telecinco «me parece muy bien que le partan la cara», después de emitir la noticia de la agresión sufrida por una joven en Murcia. Ayer por la mañana, la presentadora se justificó: «Desde luego no opino que me parece bien que le partan la cara a nadie (...) No me acuerdo de que en contexto lo dije, pero no digo en ningún momento 'la chica de Murcia', así que no sé a que me refiero».