La dolorosa pregunta de Risto a un dúo de amigas en 'Got Talent'

Silvia y Chelo dejaron hace tres años la venta ambulante para dedicarse a la música. Es su pasión y su ilusión y acudieron al plató de 'Got Talent' para demostrar su arte. Sin embargo su paso por el programa de Telecinco las puso en un verdadero aprieto. O al menos a una de ella. Y fue Risto el que las puso en una situación incómoda con una pdura pregunta que no esperaban. Tras su actuación tanto Risto como Eva Hache coincidían en que Chelo estaba por debajo del nivel de su compañera Silvia. Y la última palabra para lograr el sí del jurado la tenía precisamente Risto que condicionó su voto afirmativo a una premisa: "si me prometes que la próxima actuación vienes sin tu amiga te doy un sí", le espetó. La respuesta de la mujer no se hizo esperar y arrancó el aplauso del público.