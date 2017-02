Sarah Jessica Parker, Ellen Pompeo y Zooey Deschanel ocultaron sus embarazos

Hay un momento en el que te percatas de que algo ha cambiado en la actriz protagonista de tal o cual serie. Algo en sus ojos, en su cara, empieza a llevar ropa más holgada, desparecen durante un tiempo... El motivo: están embarazadas. Y es que hay series que se prolongan durante tantas temporadas que lo normal es que los niños y niñas que forman parte del reparto acaben convirtiéndose en adolescentes, mientras que los que ya están en edad deciden que es el momento de aumentar la familia. Es ley de vida, como suele decirse. En algunos casos, los directores optaron en su momento por incluir esta buena nueva en la trama de la propia ficción. En otros, por el contrario, lo mantuvieron oculto para no romper la línea argumental.

Ellen Pompeo y Sarah Jessica Parker se quedaron embarazadas durante el rodaje de 'Anatomía de Grey', en 2009, y 'Sexo en Nueva York', en la quinta temporada, respectivamente, pero los guionistas estuvieron decidieron que no era el momento de que sus protagonistas “estrellas” lucieran barriguita. Por ello, ocultaron su estado. A la primera, le aumentaron en varias tallas su uniforme de médico y, cuando el embarazo era más que evidente, decidieron que era el momento de que donara un órgano a su padre en la ficción y de este modo permaneciera en cama.

En el caso de Sarah Jessica Parker optaron por vestidos anchos y encuadres de cámara por encima de la cintura. Además, se redujeron el número de episodios de esa temporada. No hicieron lo mismo con su compañera de reparto Cynthia Nixon. Se decantaron porque su personaje se zambullera en el mundo de la maternidad y adecuaron la realidad a la ficción.

Aunque intentaron disimularlo, en esta escena a Cobie Smulders ('Cómo conocí a la vuestra madre', se le nota la barriguita.

Pero no han sido las únicas compañeras que se han quedado embarazadas al mismo tiempo. Les pasó a Alyson Hannigan (Lily) y Cobie Smulders (Robin) en 'Cómo conocí a vuestra madre'. De hecho, Hannigan fue madre en dos ocasiones en el transcurso de la serie. La primera vez se intentó disimular e, incluso, siguiendo el tono cómico de esta serie utilizaron su abultada tripa en un 'gag' en el que su personaje gana un concurso de comer perritos calientes. En su segundo embarazo, los guionistas decidieron que era el momento para que el matrimonio en la ficción tuvieran un hijo. Para Cobie Smulders, usaron camisetas anchas y objetos varios que taparan su vientre.

Si sois seguidores de 'New girl' os acordaréis de cuando Zooey Deschanel ('New Girl') se cayó por las escaleras y permaneció en cama durante un tiempo tapada con mantas. El motivo no era otro que su próxima maternidad. Incluso llegaron a sustituirla por Megan Fox.

La hermana de Zooey en la vida real, Emily Deschanel (Temperance Brennan en 'Bones'), también fue mamá durante la serie. En este caso, el modo en el que lo introdujeron en la trama sin duda que gustó a los seguidores de 'Bones' que querían ver juntos a Brennan y su compañero de trabajo, el agente del FBI Seeley Both (David Boreanaz), el feliz papá en la ficción.

A Betty de 'Mad Men', le achacaron unos problemas con la alimentación para disimular los kilos que ganó la actriz January Jones durante su embarazo. mismo método utilizaron en la serie 'Aída' para disimular la gestación de Melanie Olivares. Su personaje, Paz, se convirtió en una adicta a la comida.

Por su parte, los abrigos largos se convirtieron en aliados de Kerry Washington, la implacable Olivia Pope de 'Scandal', que comunicó que iba a ser madre en la tercera temporada de la serie.

Más trabajados fueron los métodos que utilizaron los creadores de 'Homeland' para disimular el estado de buena esperanza de su protagonista Claire Danes en la segunda temporada de la serie. Realizaron retoques digitales en las escenas en las que aparecía la actriz de cuerpo entero.

Sarah Jessica Parker, con un vestigo holgado durante el rodaje de 'Sexo en Nueva York'.

También ha habido casos de 'vientres de alquiler' en la ficción con embarazos reales. Éste es el caso de las actrices Lisa Kudrow (Phoebe, en 'Friends') y Cristina Media (Nines en 'La que se avecina'). La primera protagonizó uno de los embarazos más surrealistas de la televisión, muy en la línea cómica de la mítica serie. Phoebe prestaba su útero a su hermano para tener nada más y nada menos que trillizos y cumplir así con el deseo de éste de ser padre. En el caso de Nines, se dejaba llevar por las locas ideas del personaje de Antonio Recio que alquiló su vientre para regalarle un hijo a su mujer.

Otras actrices españolas que lucieron embarazo en televisión fueron Amaia Salamanca en 'Velvet' y Fátima Baeza en 'Hospital Central'. Y cómo olvidarse de Penélope Cruz en 'Piratas del Caribe: en mareas misteriosas'. Aunque estaba en su cuarto mes de gestación, se le notaba bastante la barriguita, por lo que usaron las socorrida ropa ancha y para las escenas de acción echaron mano de su hermana (casi gemela, dado su enorme parecido) Mónica Cruz.

También ha habido algún caso en el que el giro que se le dio al guión para adaptarlo a las nuevas circunstancias no funcionó. Así ocurrió en la serie 'Alias'. Jennifer Garner se quedó embarazada en el 2005 de su hija Violet Affleck, que fruto de su amor con el actor Ben Affleck, y los guionistas decidieron reescribir la trama para que su personaje Sydney Bristow también viviera la experiencia de ser mamá. Sin embargo, este nuevo planteamiento parece que no gustó a los fans de esta ficción que acabó antes de tiempo.

Un caso pelicuar fue el de Marcia Cross (‘Mujeres desesperadas’). En la tercera temporada de la serie, la actriz que interpretaba a Bree Van de Kamp anunció que esperaba gemelos. La solución pasó porque su personaje inventara que estaba embarazada para ocultar que la que esperaba realmente un bebé era su hija en la ficción. Lo curioso fue que, en la recta final del embarazo, ante la recomendación de los médicos de que Marcia guardara reposo, el equipo de rodaje se trasladó a la casa de la actriz para que ella no tuviera que trasladarse. No obstante, Cross no apareció en los últimos episodios de la temporada.

Quizás la patada que le dio el bebé a Holly Marie Combs fue real en esta escena de 'Embrujadas'.

Y hubo hasta quien repitió. Fue el caso de Holly Marie Combs que se quedó embarazada en dos ocasiones durante el tiempo que duró 'Embrujadas'. Durante el primero, su estado de buena esperanza coincidió con el de su personaje por lo que los guionistas no tuvieron ningún problema. En el segundo no fue así y se las ingeniaron de dos maneras bastante curiosas. Se inventaron el personaje que Chris, que era realmente el hijo de Piper y Leo llegado del futuro y, en uno de los episodidos, concretamente el titulado 'The Legend of Sleepy Halliwell', en homenaje a 'La leyenda de Sleepy Hollow: El jinete sin cabeza', solo se vio la cabeza de la actriz, que ya lucía una barriga bastante abultada.

¿Y cómo ocultaron el embarazo de Gillian Anderson, protagonista de 'Expediente X'? Como no podía ser de otro modo, con una abducción. En la primera etapa optaron por los métodos habituales de ropa holgada y mesas que no dejan ver más abajo de la cintura, mientras que en la recta final se la llevaron los extraterrestres. Solo se mostraban escenas de Scully siendo examinada en una nave alienígena.

No se la llevaron los extraterrestres, pero los guionistas de 'Anatomía de Grey' decidieron que la actriz Jessica Capshaw (Arizona Robbins en la serie) se fuera a África durante un tiempo. Y es que la que se quedaba embarazada en la ficción era su pareja Callie, interpretado por Sara Ramírez.

Y para terminar, nos remontamos a los años 50. La carismática Lucille Ball, protagonista de 'Te quiero, Lucy', se quedó embarazada en dos ocasiones durante el rodaje de esta exitosa serie. El primero se ocultó, mientras que el segundo se incluyó en la trama, aunque la censura de la época no permitió que se pronunciara la palabra "embarazada" en ningún episodio.