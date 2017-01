Dirk Gently: Todo está conectado

Las ficciones televisivas nunca han estado al margen de la realidad. De hecho, la han retratado con una importante dosis de crítica, escarbando en sus miserias, aunque el género utilizado fuera la comedia. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no se puede ignorar y seguro que de un modo u otro se reflejará en las series. En la nueva temporada de ‘Homeland’ hay una presidenta, un deseo truncado para una parte de la realidad. Y, mientras todavía hoy asimilamos esta pésima noticia, que parece más el guión de una serie absurda que la realidad, me enfrasco en una serie irreverente, divertida, que podría sacar punta a todo esto. Al menos supone un refugio al frío invierno real que nos asolará durante cuatro años. Porque, si ‘Todo está conectado’, hasta la nada lo está, en palabras de ese detective ‘sui generis’ que es Dirk Gently, el mundo ya ha empezado a temblar.

Creada por Max Landis a partir de los inclasificables libros de Douglas Adams, ‘Dirk Gently: Agencia de investigaciones holísticas’, es una propuesta que juguetea con los géneros con descaro. Por momentos parece una comedia insensata; en otros una parodia de las películas de detectives con resonancias de un Sherlock Holmes y un Watson absurdos, algún eco de la Pantera Rosa, etcétera; en otros una película de serie B de ciencia ficción donde todo tiene cabida; en otros una buddy movie… Esta defensa de lo raro, de lo diferente no permite el aburrimiento, maneja el extrañamiento con normalidad y confianza y, hasta en ocasiones se permite ramalazos melancólicos que descolocan (o pueden hacerlo) al público.

Producida por la BBC America (puede verse en Netflix), el acierto de Landis está en el tono de la serie, en esa locura que se contiene o desata con alucinación. Max Landis (autor de estupendos guiones como ‘Chronicle’) saca punta a emociones y deseos desde situaciones en principio incomprensibles e incluso nimias. Pero es que, como dice el detective holístico interpretado por Samuel Barnett: «Todo tiene una interconexión. No me preocupo por cosas básicas como huellas dactilares o pelos escondidos» (vamos, que hace caricatura de CSI). «Eres un detective que no busca pistas», responde Elijah Wood, que hará las veces de Watson cuando se convenza (y unos números se encargarán de que crea lo increíble) que todo está en el patrón, en la red, de que la conexión entre causa y efecto es más sutil, que el caos nos asuela. En la realidad y en la ficción. Pero bendito caos es ‘Dirk Gently: Agencia de investigaciones holísticas’.