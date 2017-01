Telecinco homenajea a Bimba Bosé

Dos días después de su fallecimiento debido a un cáncer de mama, Telecinco rinde homenaje esta noche (00.30 h.) a Bimba Bosé. Lo hará con un programa especial conducido por Jesús Vázquez, en el que se recordará el paso de la modelo, actriz y cantante por 'Levántante All Stars', el 'reality' musical protagonizado por duetos de famosos en el que concursó acompañada de su amiga Silvia Superstar y que se emitió entre abril y julio del año pasado. Precisamente en este programa se produjo su última aparición televisiva, cuando Bosé interpretó la canción de Frank Sinatra 'My Way'.